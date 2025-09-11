💲 Mercados aguardem declarações de Powell
Os mercados aguardam pelo discurso do Presidente do Fed durante o Simpósio em Jackson Hole hoje. Powell falará às 15:00 e os investidores...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os mercados aguardam pelo discurso do Presidente do Fed durante o Simpósio em Jackson Hole hoje. Powell falará às 15:00 e os investidores...
A sessão de hoje volta a ser marcada pelo sentimento negativo nas praças europeias, o DAX desvaloriza 0,85%, CAC40 desvaloriza 0,25%, enquanto...
Discurso do presidente da Fed, Powell é um dos principais eventos do dia de hoje. Jerome Powell fará as suas observações de...
Índices europeus seguem mistos Discurso de Powell em Jackson Hole será acompanhado de perto pelos mercados Dados sobre...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em terreno positivo. O S&P 500 ganhou 1,41%, o Dow Jones subiu 0,98% e o Nasdaq...
💥O QUE ESPERAR DO SIMPÓSIO DE JACKSON HOLE? 🇺🇸
AO VIVO COM GUILHERME CARDOSO
As chantagens vindas da Rússia começam a incitar mais países a diversificar as suas fontes de energia e a regressar à...
EUA, Inventários de gás natural EIA. Actual: 60 bcf. Expectativa: 54 bcf. Anterior: 18 bcf
EUA, relatório anual do PIB para o segundo trimestre de 2022 (revisão). Actual: -0,6% Primeira publicação: -0.9% EUA,...
