⚡Crise energética na Europa
Parece quase certo que a Europa está a caminhar para a maior crise energética da história. Os países europeus tornaram-se dependentes...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
The DE30 ultrapassa acima dos níveis de Fibonacci nos 38.2% Fibo Sector da saúde valoriza, sentimento fraco no sector imobiliário A...
Índice alemão com dificuldades em recuperar Gráfico diário O DE30 tem vindo a consolidar desde terça-feira....
Índices de acções chineses, especialmente o HSCEI (CHNComp), recuperaram esta sessão. O anúncio de uma nova e grande...
Índices europeus seguem em terreno positivo Destaque para as minutas do BCE e para a revisão do relatório do PIB nos...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em terreno positivo, quebrando assim a série de 3 dias de perdas....
O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão anunciou que o Estado recebeu uma resposta americana sobre as soluções propostas...
A Advance Auto Parts é um importante fornecedor de peças e componentes de substituição automóvel para o mercado de reposição...
