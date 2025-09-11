Inflação atinge a Advance Auto Parts. Ações da empresa sob pressão 📉
A Advance Auto Parts é um importante fornecedor de peças e componentes de substituição automóvel para o mercado de reposição...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
15h30 - Relatório do DOE sobre inventários de petróleo. Inventários de petróleo. Actual: -3.28 mb. Previsão:...
15:00 - EUA, vendas de casas pendentes para Julho. Actual: -1,0% MoM. Previsão: -3.9% MoM. Anterior: -8.6% MoM.
13:30- EUA, encomendas de bens duradouros para Julho. Manchete. Real: 0% MoM. Esperado: 0,5% MoM. Anterior: 2,0% MoM. Ex-transporte. Real: 0,3%...
DE30 continua a ser negociado perto dos valores da última sessão Setores do retalho e automóvel sob pressão A...
A capitalização do mercado das criptomoedas voltou a cair mais uma vez abaixo da marca do $1 trilião, e a maior exchange de NFTs,...
Em meados de Agosto de 2022 a correção de alta foi interrompida nos índices dos EUA. Ao analisarmos o índice americano...
A sessão de hoje volta a ser marcada pelas perdas nas principais bolsas europeias, com o DAX a cair -20%, CAC40 -0,4%. No entanto, a bolsa portuguesa...
