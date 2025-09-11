Calendário económico: Dados sobre a economia americana em destaque
Índices europeus seguem em terreno negativo Encomendas de bens duradouros e dados do mercado imobiliário dos EUA para...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus seguem em terreno negativo Encomendas de bens duradouros e dados do mercado imobiliário dos EUA para...
Índices europeus seguem em terreno negativo Encomendas de bens duradouros e dados do mercado imobiliário dos EUA para...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa, embora a escala das quedas não tenha sido tão...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa, embora a escala das quedas não tenha sido tão...
A CNN relata que o Irão está a abandonar as principais exigências do acordo nuclear, o que poderá levar a um acordo antecipado....
A CNN relata que o Irão está a abandonar as principais exigências do acordo nuclear, o que poderá levar a um acordo antecipado....
As últimas notícias dão conta que a OPEP+ pode considerar cortar a produção caso o Irão regresse ao mercado....
As últimas notícias dão conta que a OPEP+ pode considerar cortar a produção caso o Irão regresse ao mercado....
O fundo de Warren Buffett, Berkshire Hathaway interessou-se pela Occidental Petroleum no primeiro trimestre do ano, acabando por adquirir uma participação...
O fundo de Warren Buffett, Berkshire Hathaway interessou-se pela Occidental Petroleum no primeiro trimestre do ano, acabando por adquirir uma participação...
Os índices PMI de Agosto das principais economias europeias foram divulgados esta manhã. Os dados de França divulgados às 8:15...
As vendas de novas habitações nos EUA para Julho caíram para 511.000 com expectativas do mercado a rondar os 575.000 e com o nível...
As vendas de novas habitações nos EUA para Julho caíram para 511.000 com expectativas do mercado a rondar os 575.000 e com o nível...
2:45 pm BST - US, flash PMI para Agosto Manufactura. Actual: 51,3. Esperado: 51.9. Anterior: 52.2 Serviços. Actual: 44,1. ...
2:45 pm BST - US, flash PMI para Agosto Manufactura. Actual: 51,3. Esperado: 51.9. Anterior: 52.2 Serviços. Actual: 44,1. ...
Petróleo Os preços do petróleo sobem depois de a Arábia Saudita dizer que a OPEP+ está pronta a intervir uma...
Petróleo Os preços do petróleo sobem depois de a Arábia Saudita dizer que a OPEP+ está pronta a intervir uma...
O sentimento na bolsa alemã está a tentar estabilizar-se após o sell-off de ontem. Os mercados ainda estão a avaliar...
O sentimento na bolsa alemã está a tentar estabilizar-se após o sell-off de ontem. Os mercados ainda estão a avaliar...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador