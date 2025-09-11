ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 23/08/22
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰ ENTRE NO NOSSO CANAL DE TELEGRAM https://t.me/XTB_Noticias
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰ ENTRE NO NOSSO CANAL DE TELEGRAM https://t.me/XTB_Noticias
Os mercados europeus estão a ser negociados de forma mista esta terça-feira. Embora a bolsa portuguesa tenha resistido às fortes...
Os mercados europeus estão a ser negociados de forma mista esta terça-feira. Embora a bolsa portuguesa tenha resistido às fortes...
Os índices europeus começaram as negociações de hoje em baixa, com a maioria dos índices das blue chips a serem...
Os índices europeus começaram as negociações de hoje em baixa, com a maioria dos índices das blue chips a serem...
Os índices PMI de Agosto das principais economias europeias foram divulgados esta manhã. Os dados de França divulgados às 8:15...
Índices europeus seguem mistos Revisões dos índices PMIs na Europa e nos EUA Inventários semanais de...
Índices europeus seguem mistos Revisões dos índices PMIs na Europa e nos EUA Inventários semanais de...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em baixa, na sequência de um fraco desempenho das acções...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em baixa, na sequência de um fraco desempenho das acções...
🆓 ANÁLISE SEMANAL FOREX E ÍNDICES - LIVE 🆓 ENTRE NO NOSSO CANAL DE TELEGRAM CLIQUE AQUI!
21:00
O EURUSD voltou a posicionar-se abaixo da paridade e está a ser negociado no nível mais baixo desde Dezembro de 2002. A fraqueza do euro...
O EURUSD voltou a posicionar-se abaixo da paridade e está a ser negociado no nível mais baixo desde Dezembro de 2002. A fraqueza do euro...
Numa nota recente, a Ford Motor (F.US) confirmou a sua intenção de despedir 3.000 empregados nas suas filiais nos EUA, Canadá e Índia....
Numa nota recente, a Ford Motor (F.US) confirmou a sua intenção de despedir 3.000 empregados nas suas filiais nos EUA, Canadá e Índia....
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador