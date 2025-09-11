Será que as empresas de urânio podem voltar a valorizar?
O urânio é o principal recurso para as centrais nucleares. Um grama de urânio enriquecido fornece energia comparável a três...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O urânio é o principal recurso para as centrais nucleares. Um grama de urânio enriquecido fornece energia comparável a três...
Durante esta sessão os ativos de risco estão a mostrar, mais uma vez, sinais de pressão vendedora, à medida que o dólar...
O início das negociações desta semana está a ser marcada pela deterioração no sentimento do mercado, depois da...
O petróleo tem vindo a desvalorizar fortemente nos últimos minutos. O WTI passou de $90 para $87, desvalorizando mais de 3%. O Brent...
Os preços do gás na Europa estão a bater novos recordes. Os preços do gás para 1 mês de entrega estão hoje...
DE30 prolonga as quedas esta segunda-feira O Bundesbank acredita que os riscos de recessão aumentaram significativamente O...
O sentimento em torno do mercado das criptomoedas voltou a deteriorar-se após os mercados terem perdido a confiança no 'pivot' do...
Os índices europeus estão a ser negociados sob pressão no início desta semana. Os principais índices da Europa Ocidental...
