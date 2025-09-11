Calendário económico: discursos de membros da Fed, dados second-tier nos EUA
Os mercados bolsistas europeus preparam-se para uma abertura em baixa Discursos de membros do Fed Pedidos de subsídio de...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em baixa, apesar das actas da FOMC da administração pública....
OIL.WTI A análise de hoje começará com o mercado petrolífero. Olhando para o gráfico do OIL.WTI, podemos ver um potencial...
Relatório do DOE sobre os inventários de petróleo dos EUA. - Inventários de petróleo. Real: -7,056 mb Previsão:...
US500 (S&P 500 fut) perde cerca de 1% antes do importante evento desta noite. Às 19:00 BST será publicada as minutas da reunião...
A bolsa de valores dos EUA começa hoje a negociar em baixa Expectativas para as minutas da Fed Target (TGT.US)...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
Os dados de vendas a retalho dos EUA para Julho foram divulgados às 13:30 BST. O relatório acabou por ser misto e causou alguns...
O sentimento na Europa piorou Os investidores aguardam as minutas da Fed Inflação da Zona Euro revista...
As acções da Cineworld (CINE.UK) caíram hoje 50% depois de um operador de cinema britânico ter advertido que a falta de negócio...
A maior criptomoeda está claramente a lutar para ultrapassar consistentemente a barreira dos 24.500 dólares. Os vendedores estão...
