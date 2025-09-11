Powell, do Fed (AO VIVO)
Presidente do Fed, Jerome Powell, inicia coletiva de imprensa comentando sobre a perspectiva econômica dos EUA — dois dias após a retaliação...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A venda movida por tarifas acelera com previsões de crescimento reduzidas A retaliação da China pesa sobre ações...
Os índices americanos estenderam sua tendência de queda após o Dia da Libertação, depois que o expresidente Trump anunciou...
09:30 AM (Horário de Brasília), Canadá - Dados de Emprego para março: Variação do Emprego Total: real...
O cobre caiu 6,5% durante a sessão, atingindo seu nível mais baixo desde agosto de 2024, em torno do retrocesso de 78,6% de Fibonacci. O...
NFP dos EUA: Real 228k (Previsão 140k, Anterior 151k, Revisado 117k) Empregos no setor privado dos EUA: Real 209k (Previsão 135k,...
Situação geral do mercado: Os preços das ações europeias despencaram após a China anunciar a introdução...
O sentimento em Wall Street continua extremamente negativo após a China anunciar uma tarifa de 34% sobre todos os bens importados dos Estados Unidos....
Os futuros dos índices da Wall Street estão ligeiramente em queda, com o US2000 liderando a venda (-4,1%), seguido pelo US100 (-3,1%) e quedas...
Hoje, às 10:30 - BRT, saberemos os resultados do relatório de emprego dos EUA — NFP. Em condições normais, este seria...
A contínua incerteza no mercado continua pressionando os índices de ativos mais arriscados, e a mudança de capital para o mercado...
A República Popular da China acaba de anunciar uma tarifa adicional de 34% sobre todas as importações dos EUA, que entrará...
Apesar da sessão de negociação mais fraca desde 16 de março de 2020 no S&P 500 e da segunda maior queda de capitalização...
Fatos: O presidente do Banco Nacional da Polônia (NBP), Adam Glapiński, durante a coletiva de imprensa de ontem após a decisão sobre...
O dólar recupera terreno frente a outras moedas após sua maior queda diária desde 2022. Investidores alavancados mostram interesse...
Os futuros dos índices dos EUA estão sendo negociados em queda, e o sentimento negativo também prevalece na sessão europeia....
Pedidos da indústria alemã (fev/25) ficaram estáveis no mês (0% MoM), bem abaixo da expectativa de +3,4% e do dado anterior...
Os sentimentos em Wall Street continuam pessimistas, com os futuros do VIX subindo 1,6% nesta manhã, após a pior sessão do S&P...
