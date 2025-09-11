Criptomoedas enfraquecem antes das minutas da FOMC
A maior criptomoeda está claramente a lutar para ultrapassar consistentemente a barreira dos 24.500 dólares. Os vendedores estão...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O par NZDUSD subiu durante a sessão asiática após o Banco de Reserva da Nova Zelândia ter aumentado a sua taxa em 50 bps...
A libra esterlina fortaleceu-se na quarta-feira depois do índice dos preços no consumidor no Reino Unido ter subido para 10,1%...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem de forma mista. O S&P 500 subiu 0,19%, o Dow Jones subiu 0,71% enquanto o Nasdaq...
- Os mercados bolsistas europeus preparam-se para uma abertura em baixa - Minutas de FOMC no final do dia - Vendas a retalho dos EUA às...
Na última hora assistimos a um forte recuo no preço do petróleo. A razão por detrás das quedas está relacionada...
A WalMart apresentou os seus resultados trimestrais, acabando por apoiar a valorização das acções da empresa e numa das maiores...
14:15 - EUA, produção industrial para Julho. Real: 0,6% MoM. Esperada: 0,3% MoM. Anterior: -0,2% MoM. Taxa de utilização...
A inflação anual do Canadá caiu para 7,60 %YoY em Julho do máximo de 39 anos de 8,1% em Junho, em linha com as expectativas...
