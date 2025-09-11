CAD mal reagiu aos dados publicados sobre a inflação
A inflação anual do Canadá caiu para 7,60 %YoY em Julho do máximo de 39 anos de 8,1% em Junho, em linha com as expectativas...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
13:30 - Dados do mercado imobiliário dos EUA para Julho. Licenças de construção. Atual: 1,67 milhões. Previsão:...
Petróleo: O preço do petróleo voltou a cair no início da semana, uma vez que os dados mais fracos sobre a economia Chinesa...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
As criptomoedas têm vindo a enfraquecer desde o início da semana. Tanto a Bitcoin e Ethereum estão a recuar, depois de terem testado...
DE30 volta a recuar, depois de ter testado a zona de resistência marcada pelos 13.950 pts Índice ZEW volta a dar sinais de alarme Volkswagen...
O Indicador ZEW, que mede o Sentimento Económico na Alemanha, caiu para -55,3 pts em Agosto dos -53,8 pts do mês anterior, enquanto que os...
O início da sessão desta terça-feira está a ser marcado por um sentimento positivo nos mercados europeus, apesar das preocupações...
O cobre conseguiu recuperar depois de ter testado uma importante zona de suporte, apesar das perspectivas de abrandamento da procura por parte da China....
