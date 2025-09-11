Calendário económico: Índice ZEW na Alemanha e resultados trimestrais da Walmart em destaque
A negociação envolve risco significativo de perda de capital.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em terreno positivo. O S&P 500 subiu 0,40%, o Dow Jones subiu 0,45% enquanto...
DE30 testa uma importante zona de resistência Bolsas europeus seguem em terreno positivo Bayer (BAYN.DE) recebeu uma decisão favorável...
A libra está a valorizar em relação ao euro esta sexta-feira à medida que os investidores digeriram os últimos dados...
Índices europeus seguem em terreno positivo esta sexta-feira Índice de confiança dos consumidores realizado pela Universidade...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem de forma mista. O S&P 500 caiu 0,07%, o Dow Jones subiu 0,08% enquanto o...
Tencent Tencent é uma empresa multinacional chinesa (com sede em Shenzhen) cuja área de negócio é a tecnologia de ponta...
Durante a semana que terminou no dia 6 de Agosto, cerca de 262 mil norte-americanos inscreveram-se para a obtenção dos subsídios...
