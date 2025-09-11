Última hora: USD recua, após a publicação do relatório do IPP
Durante a semana que terminou no dia 6 de Agosto, cerca de 262 mil norte-americanos inscreveram-se para a obtenção dos subsídios...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
DE30 continua com dificuldades em ultrapassar a marca dos 13790 pts Daimler Truck (DTG.US) espera que a procura se mantenha elevada durante 2023,...
As acções da Disney (DIS.US) estão a subir mais de 8,0% antes da abertura do mercado, depois da empresa ter apresentado...
O índice alemão abrandou o movimento de alta durante a sessão de quinta-feira. Gráfico diário O índice...
A bolsa portuguesa continua a recuperar durante esta sessão, em linha com os pares europeus. Os dados publicados ontem sobre a taxa de inflação...
O índice do dólar posicionou-se abaixo dos 105,0 esta quinta-feira, depois de ter deslizado 1% na sessão anterior, à medida...
Índices europeus seguem em terreno positivo Relatório de julho do IPP sobre a inflação será publicado hoje Resultados...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em terreno positivo. O S&P 500 subiu 2,13%, o Dow Jones subiu 1,63% enquanto...
