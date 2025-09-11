📈ATUALIZAÇÃO DE MERCADO💵
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
15h30 - EUA, relatório da DOE sobre inventários de petróleo. Inventários de petróleo. Publicado: +5,457 mb, esperado:...
O relatório do IPC sobre a inflação nos EUA para Julho acaba de ser divulgada e mostrou que o crescimento dos preços diminuiu...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
DE30 recupera junto de uma importante zona de suporte E.ON SE (EOAN.DE) reduz a sua exposição ao Nord Stream 1 Ações...
ACOMPANHE AO VIVO O IPC DOS ESTADOS UNIDOS
A atenção dos investidores volta-se hoje para os dados sobre a inflação nos EUA. Este será o principal evento desta...
Segundo os documentos da U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) revelaram que a Musk vendeu algumas das suas acções da Tesla...
O conhecido 'veículo de investimento' de Warren Buffett, o fundo Berkshire Hathaway registou uma perda superior a 20% no último trimestre,...
A bolsa portuguesa está mais uma vez a contrair o sentimento negativo que se pode observar nos pares europeus. Ao contrário dos índices...
Durante a sessão de hoje, os investidores concentrar-se-ão nos dados sobre a inflação nos EUA, que serão divulgados...
