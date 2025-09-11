Gráfico do dia - US100 (10.08.2022)
Durante a sessão de hoje, os investidores concentrar-se-ão nos dados sobre a inflação nos EUA, que serão divulgados...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem em terreno negativo Espera-se que a inflação nos EUA comece a dar sinais de abrandamento Relatório...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem com perdas. O S&P 500 caiu 0,42%, o Dow Jones caiu 0,18% enquanto o Nasdaq...
A libra britânica continua a desvalorizar fortemente em relação ao dólar. O enfraquecimento da libra tem sido resultado dos...
A sessão de hoje é marcada por fortes quedas no índice Nasdaq (US100), um dia antes de serem conhecidos os dados sobre a inflação...
O Ethereum está a preparar-se para a transição de Setembro, com a atualização da versão deflacionária...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
Petróleo: Goldman Sachs salienta que o cenário de preços significativamente mais elevados do petróleo ainda...
DE30 volta a recuar Resultados financeiros da Continental AG (CON.DE) e Fraport (FRA.DE) O sentimento do mercado deteriorou-se...
As acções da Novavax, estão a desvalorizar mais de 30% durante o premarket. A empresa baixou as previsões e reportou um...
A agência RIA afirmou que a Transneft deixou de exportar petróleo para países da Europa Central através da filial de Druzhba...
