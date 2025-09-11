Gráfico do dia - USDCAD (05.08.2022)
A sessão de hoje será marcada pela publicação dos relatórios sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos e no Canadá...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A sessão de hoje será marcada pela publicação dos relatórios sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos e no Canadá...
Índices europeus seguem flat Dados sobre o mercado de trabalho nos EUA e Canadá em destaque Dados sobre a produção...
Índices europeus seguem flat Dados sobre o mercado de trabalho nos EUA e Canadá em destaque Dados sobre a produção...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem com perdas ligeiras. No entanto, as acções tecnológicas conseguiram...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem com perdas ligeiras. No entanto, as acções tecnológicas conseguiram...
21:30
Os pedidos semanais de de subsídio de desemprego nos EUA aumentaram 6 mil para 260 mil na semana que terminou a 30 de julho, superando ligeiramente...
Os pedidos semanais de de subsídio de desemprego nos EUA aumentaram 6 mil para 260 mil na semana que terminou a 30 de julho, superando ligeiramente...
A US Energy Information Administration (EIA) publicou hoje dados sobre o fornecimento doméstico de gás natural que aumentou inesperadamente...
A US Energy Information Administration (EIA) publicou hoje dados sobre o fornecimento doméstico de gás natural que aumentou inesperadamente...
As acções da Coinbase (COIN.US) estão a subir mais de 20% durante a sessão de hoje, depois da exchange de criptomoedas ter...
As acções da Coinbase (COIN.US) estão a subir mais de 20% durante a sessão de hoje, depois da exchange de criptomoedas ter...
As criptomoedas continuam a tentar manter o controlo do preço: A Bitcoin continua a ser negociada perto da marca dos 23.000 dólares,...
As criptomoedas continuam a tentar manter o controlo do preço: A Bitcoin continua a ser negociada perto da marca dos 23.000 dólares,...
Os resultados da empresa confirmam que o sector da publicidade digital está a sofrer um abrandamento significativo. O aumento das taxas de juro...
Os resultados da empresa confirmam que o sector da publicidade digital está a sofrer um abrandamento significativo. O aumento das taxas de juro...
DE30 ultrapassa a marca dos 13.680 points Dados sobre a industria na Alemanha Resultados das empresas alemãs: Lufthansa...
DE30 ultrapassa a marca dos 13.680 points Dados sobre a industria na Alemanha Resultados das empresas alemãs: Lufthansa...
Durante a sessão de hoje a empresa de turismo espacial Virgin Galactic irá apresentar os seus resultados referentes ao segundo trimestre...
Durante a sessão de hoje a empresa de turismo espacial Virgin Galactic irá apresentar os seus resultados referentes ao segundo trimestre...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador