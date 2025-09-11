Resumo diário: O "Dia da Libertação" de Trump desencadeia uma venda generalizada.
Os mercados dos EUA sofreram sua pior venda desde 2022 com o anúncio abrangente de tarifas de Trump, o que surpreendeu os investidores. O US500...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Entre as empresas mais impactadas pelo anúncio de tarifas de Trump, a Nike (NKE.US) se destaca, caindo mais de 11% hoje. Essa é a maior queda...
Os mercados de petróleo enfrentaram uma forte liquidação nesta quinta-feira, com o petróleo registrando sua maior queda desde...
Wall Street abalado pelos "Dia da Libertação" tarifas, enquanto temores de guerra comercial dominam os mercados Os...
EIA Mudança no Gás Natural BCF: Real 29B (Previsão 27B, Anterior 37B) O armazenamento de gás natural começa a seguir...
11:00 AM, Dados EUA ISM de março: ISM Preços Não-Manufaturas: atual 60.9; anterior 62.6; ISM PMI Não-Manufaturas:...
ABERTURA DOS EUA: O anúncio abrangente de tarifas do presidente Trump fez as ações dos EUA despencarem na quinta-feira, com os futuros...
Os mercados financeiros registraram uma queda após o anúncio de novos impostos pelos Estados Unidos. Inicialmente, houve uma reação...
Fatos: O índice US100 continua sua tendência de queda, com o anúncio de tarifas de Donald Trump intensificando a pressão...
8:30 PM BRT, Estados Unidos - Dados de Emprego: Média dos Pedidos de Seguro-desemprego (4 semanas): atual 223,00K; anterior 224,25K; Pedidos...
As ações da Johnson & Johnson estão sob pressão após uma derrota legal significativa, quando um juiz federal de...
Despedimentos nos EUA em março (relatório Challenger): 275.240 mil, contra 172.020 mil no mês anterior. Em março, os empregadores...
O Euro frente ao Dólar opera em alta após a divulgação da ata da reunião de março do BCE, que confirma a abordagem...
O ouro cai quase 1% hoje, caindo abaixo da marca de $3100. Ontem, o plano de tarifas massivas de Trump aumentou a incerteza, mas não se aplicou...
As ações da maior empresa de transporte marítimo do mundo, a dinamarquesa AP Moeller Maersk, caíram quase 10% hoje, à...
O euro está em alta hoje, impulsionado pela fraqueza do dólar americano, que está sendo afetado pelo crescente receio de uma recessão...
Um dia após o "Dia da Libertação", o EUR/USD apagou oficialmente todo o "Trump Trade", que havia impulsionado...
03:50 AM (GMT-3), França - Dados PMI para Março: HCOB França PMI Composto: atual 48,0; previsão 47,0; anterior 45,1; HCOB...
A bolha de emoções que vinha se formando a cada minuto de antecipação para o “Dia da Libertação”...
