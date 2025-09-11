Inventários de petróleo nos EUA sobem inesperadamente
A publicação do relatório do Departamento de Energia dos EUA acabou por provocar novas quedas nos preços do petróleo....
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A publicação do relatório do Departamento de Energia dos EUA acabou por provocar novas quedas nos preços do petróleo....
O ISM acabou de publicar os dados sobre os PMIs de serviços para os EUA que mostraram uma recuperação de 55,3 no mês anterior...
O ISM acabou de publicar os dados sobre os PMIs de serviços para os EUA que mostraram uma recuperação de 55,3 no mês anterior...
Como anunciado anteriormente, a OPEP + continuará empenhada em aumentar ligeiramente o objectivo de produção em Setembro, nomeadamente...
Como anunciado anteriormente, a OPEP + continuará empenhada em aumentar ligeiramente o objectivo de produção em Setembro, nomeadamente...
DE30 regista ganhos ligeiros A situação no rio Reno está a piorar Resultados trimestrais: Commerzbank (CBK.DE),...
DE30 regista ganhos ligeiros A situação no rio Reno está a piorar Resultados trimestrais: Commerzbank (CBK.DE),...
A OPEP+ decidirá sobre o destino do acordo de "corte de produção" durante a reunião desta semana (3-4 de Agosto de...
A OPEP+ decidirá sobre o destino do acordo de "corte de produção" durante a reunião desta semana (3-4 de Agosto de...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
As acções da PayPal (PYPL.US) subiram mais de 13,0% durante o premarket, depois de a empresa ter apresentado resultados melhores do que o...
As acções da PayPal (PYPL.US) subiram mais de 13,0% durante o premarket, depois de a empresa ter apresentado resultados melhores do que o...
GBPUSD Vamos começar por analisar o par cambial GBPUSD. Espera-se que a volatilidade no GBP aumente amanhã, uma vez que o Banco de Inglaterra...
GBPUSD Vamos começar por analisar o par cambial GBPUSD. Espera-se que a volatilidade no GBP aumente amanhã, uma vez que o Banco de Inglaterra...
Os mercados bolsistas chineses têm vindo a negociar em baixa há quase um ano e meio. O índice CHNComp caiu 45% desde que atingiu máximos...
Os mercados bolsistas chineses têm vindo a negociar em baixa há quase um ano e meio. O índice CHNComp caiu 45% desde que atingiu máximos...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador