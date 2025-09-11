Calendário económico: Destaque para o relatório do PIB nos EUA e para os resultados trimestrais da Apple e Amazon
Índices europeus seguem em terreno negativo Espera-se que a economia americana tenha crescido no último trimestre Earnings:...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus seguem em terreno negativo Espera-se que a economia americana tenha crescido no último trimestre Earnings:...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em alta, na sequência da decisão do Fed. O S&P 500 saltou...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em alta, na sequência da decisão do Fed. O S&P 500 saltou...
A Fed decidiu aumentar as taxas de juro em 75 pontos base, colocando as taxas de referência nos 2,25-2,50%. Esta foi a segunda subida de 75 pontos...
A Fed decidiu aumentar as taxas de juro em 75 pontos base, colocando as taxas de referência nos 2,25-2,50%. Esta foi a segunda subida de 75 pontos...
A Reserva Federal aumentou as taxas de juro em 75 pontos base. A decisão estava em linha com as expectativas e, portanto, não resultou...
A Reserva Federal aumentou as taxas de juro em 75 pontos base. A decisão estava em linha com as expectativas e, portanto, não resultou...
A Reserva Federal anunciou hoje a sua decisão de política monetária às 19:00. A decisão não foi uma surpresa...
A Reserva Federal anunciou hoje a sua decisão de política monetária às 19:00. A decisão não foi uma surpresa...
...
A decisão de política monetária de hoje do FOMC pode ser importante para as perspectivas futuras do S&P 500 (US500), bem como...
A decisão de política monetária de hoje do FOMC pode ser importante para as perspectivas futuras do S&P 500 (US500), bem como...
Spotify (SPOT.US) divulgou hoje os resultados para o segundo trimestre de 2022, antes da sessão em Wall Street. O lançamento foi visto...
Spotify (SPOT.US) divulgou hoje os resultados para o segundo trimestre de 2022, antes da sessão em Wall Street. O lançamento foi visto...
O relatório semanal do Departamento de Energia dos EUA sobre inventários petrolíferos foi divulgado hoje às 15:30 horas. A...
O relatório semanal do Departamento de Energia dos EUA sobre inventários petrolíferos foi divulgado hoje às 15:30 horas. A...
Esta semana está a ser marcada pela publicação dos resultadoas trimestrais das gigantes tecnológicas, as chamadas FAANG (Alphabet,...
Esta semana está a ser marcada pela publicação dos resultadoas trimestrais das gigantes tecnológicas, as chamadas FAANG (Alphabet,...
Termina hoje a reunião da FOMC onde será conheicda a decisão da Fed sobre as taxas de hoje às 19:00. A posição...
Termina hoje a reunião da FOMC onde será conheicda a decisão da Fed sobre as taxas de hoje às 19:00. A posição...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador