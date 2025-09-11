ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 27/04/22
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As novas encomendas de bens duradouros fabricados nos EUA subiram inesperadamente para 1,9% em Junho, prolongando os ganhos de um aumento de 0,8% revisto...
DE30 aguarda pela decisão da Fed esta tarde Índice de confiança realizado pelo GfK sai pior do que se esperava! Mercedes-Benz...
A Bitcoin abrandou o movimento de baixa junto da marca dos $20.700. As criptomoedas estão a ser apoiadas também pela melhoria no sentimento...
A bolsa portuguesa está a ser negociada em terreno positivo no início das negociações desta sessão de quarta-feira....
Durante a sessão de hoje podemos observar alguma fraqueza do dólar, uma vez que os investidores se preparam para a decisão da Reserva...
• Índices europeus seguem em terreno positivo • Decisão da Fed sobre as taxas de juro será anunciada hoje às 19:00 • ...
Os índices americanos terminaram ontem as negociações em baixa. O S&P 500 caiu 1,15%, o Dow Jones caiu 0,71% e o...
