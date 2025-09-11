Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 27/07/2022
Os índices americanos terminaram ontem as negociações em baixa. O S&P 500 caiu 1,15%, o Dow Jones caiu 0,71% e o...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EURUSD. O banco recomenda entradas longas, considerando os seguintes...
A Microsoft (MSFT.US) apresentará hoje os seus resultados trimestrais após o fecho do mercado. À semelhança de outras...
A WalMart reduziu as expectativas de lucro, apontando para o aumento da inflação. A WalMart, que tem estado entre os principais retalhistas...
DE30 aproxima-se do nível de 13.000 pontos Crise do gás estraga o sentimento alemão Lufthansa suspende voos devido...
O índice de Confiança do Consumidor do US Conference Board diminuiu para 95,7 em Julho, em relação aos 98,7 do mês anterior...
Índices dos EUA iniciaram a sessão em baixa A Walmart (WMT.US) reduziu as suas perspectivas financeiras Divulgação de...
Petróleo: O petróleo está a sair da sequência negativa de perdas. Alguns analistas acreditam que está...
A cotação do gás a subir durante a sessão de hoje. Os preços do gás europeu, TTF, estão a subir mais de...
