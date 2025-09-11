ÚLTIMAS NOTÍCIAS: IPC da Suíça fica abaixo das expectativas 📉.
03:30 AM GMT, Suíça - Dados de Inflação de Março: CPI: atual 0,3% YoY; previsão 0,5% YoY; anterior 0,3% YoY; CPI:...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Donald Trump assinou uma ordem executiva sobre tarifas retaliatórias. Todas as importações para os EUA estarão sujeitas...
O Dia da Libertação pressiona o sentimento em Wall Street. Trump anunciou tarifas de 25% sobre automóveis estrangeiros, a partir de...
A FDA perdeu o prazo para tomar uma decisão importante sobre a vacina contra a Covid-19 da Novavax (NVAX.US), dias após o chefe de vacinas...
Os mercados aguardam ansiosamente os comentários de Trump sobre as mudanças tarifárias planejadas, previstas para as 20:00 GMT....
Segundo reportagens do The New York Times, a Amazon apresentou uma oferta para adquirir o TikTok pouco antes do prazo final estabelecido para a ByteDance....
A FDA perdeu o prazo para tomar uma decisão crucial sobre a vacina contra a Covid-19 da Novavax (NVAX.US), poucos dias após o chefe de vacinas...
As ações da Tesla lideraram as quedas do grupo Mag7 na sessão de hoje, após a empresa de Elon Musk divulgar dados de entregas...
Inventários de Petróleo Bruto do DoE dos EUA (semana a semana) em 28 de março: +6,165M (estimativa -500K; anterior -3,341M) Destilados:...
Os investidores estão retornando às ações dos EUA e revertendo a venda inicial, na expectativa do "Dia da Libertação",...
Pedidos de fábricas nos EUA (mês a mês) (fev): 0,6% real vs 1,7% anterior; estimado: 0,5% Pedidos de fábricas excluindo...
A Tesla divulgou hoje o número de entregas do primeiro trimestre, que ficou muito abaixo das expectativas de Wall Street. As entregas foram de 336.681...
Os índices bursáteis dos Estados Unidos se preparam para possíveis medidas tarifárias, depois que o sentimento de risco melhorou...
9:15 AM BRT, Estados Unidos - Dados de Emprego para Março: Mudança no Emprego Não Agrícola ADP: 155K (real) vs 118K (previsão);...
Fatos: O algodão rompeu acima do canal de baixa, indicando uma possível mudança de tendência e retomada do viés...
Hoje, às 9h15 (BRT), receberemos o primeiro relatório do mercado de trabalho privado dos EUA referente a março – os dados de...
O ouro sobe 0,60% nesta quarta-feira, recuperando as perdas de ontem e voltando a superar o nível de US$ 3.130 por onça. A alta é...
Os futuros do índice de volatilidade VIX (CBOE) sobem 1,1% hoje, ultrapassando a marca dos 21 pontos, à medida que a incerteza em torno do...
Analistas do Jefferies reduziram suas projeções para a BASF, enquanto a fabricante alemã de autopeças Continental expressou...
