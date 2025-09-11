Matérias-primas em destaque - Petróleo, Ouro, Gás Natural e Milho (26.07.2022)
Petróleo: O petróleo está a sair da sequência negativa de perdas. Alguns analistas acreditam que está...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Petróleo: O petróleo está a sair da sequência negativa de perdas. Alguns analistas acreditam que está...
A cotação do gás a subir durante a sessão de hoje. Os preços do gás europeu, TTF, estão a subir mais de...
A cotação do gás a subir durante a sessão de hoje. Os preços do gás europeu, TTF, estão a subir mais de...
A recessão, embora ainda timidamente, está a começar a bater cada vez mais alto às portas de Wall Street. Mais empresas de...
A recessão, embora ainda timidamente, está a começar a bater cada vez mais alto às portas de Wall Street. Mais empresas de...
As criptomoedas são a classe de activos com pior desempenho durante o início das negociações desta terça-feira. Podem...
As criptomoedas são a classe de activos com pior desempenho durante o início das negociações desta terça-feira. Podem...
Alphabet (GOOGL.US) irá apresentar os seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2022 hoje, após o fecho da sessão de Wall...
Alphabet (GOOGL.US) irá apresentar os seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2022 hoje, após o fecho da sessão de Wall...
Índices europeus seguem em terreno negativo Índice de confiança dos consumidores realizado pelo Conference Board e relatório...
Índices europeus seguem em terreno negativo Índice de confiança dos consumidores realizado pelo Conference Board e relatório...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em terreno positivo. O S&P 500 ganhou 0,13%, o Dow Jones subiu 0,28% e o...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em terreno positivo. O S&P 500 ganhou 0,13%, o Dow Jones subiu 0,28%...
A sessão de hoje tem sido relativamente calma no mercado de forex, com o par EUR/USD a continuar a ser negociado em range. Análise...
A sessão de hoje tem sido relativamente calma no mercado de forex, com o par EUR/USD a continuar a ser negociado em range. Análise...
O preço do NATGAS subiu acentuadamente na sequência das notícias que dizem respeito à Gazprom, depois da empresa russa ter dito...
O preço do NATGAS subiu acentuadamente na sequência das notícias que dizem respeito à Gazprom, depois da empresa russa ter dito...
Os mercados europeus estão a ser negociados em terreno positivo no início desta semana. A bolsa portuguesa segue a valorizar mais de 0,5%...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador