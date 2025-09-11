📈NATGAS dispara!💥
O preço do NATGAS subiu acentuadamente na sequência das notícias que dizem respeito à Gazprom, depois da empresa russa ter dito...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os mercados europeus estão a ser negociados em terreno positivo no início desta semana. A bolsa portuguesa segue a valorizar mais de 0,5%...
O banco suíço Julius Baer (BAER.CH) iniciou as negociações de hoje com um grande gap em baixa, desencadeada pelos fracos resultados...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
A temporada de earnings em Wall Street arranca para a 2ª semana. Os investidores estarão atentos aos resultados de algumas das maiores...
O gás russo continua a ser transportado no Nord Stream 1, mas de forma muito limitada A Gazprom referiu que o fornecimento do gás natural...
DE30 retoma os ganhos Dados perturbadores do IFO Jefferies revê em alta as ações da Merck KGaA shares...
As criptomoedas não conseguiram manter a tendência de alta durante o fim-de-semana, o que suscita preocupações quanto à...
Esta semana, não perca: 2ª A 6ª FEIRA - 15h00 ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
