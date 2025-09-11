Oportunidade de negociação - FRA40
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices dos EUA tiveram um bom desempenho na semana passada e conseguiram prolongar os ganhos das últimas sessões. Contudo, o...
Os índices dos EUA tiveram um bom desempenho na semana passada e conseguiram prolongar os ganhos das últimas sessões. Contudo, o...
Índices europeus seguem em terreno negativo Destaque para o índice IFO na Alemanha Semana importante para os mercados:...
Índices europeus seguem em terreno negativo Destaque para o índice IFO na Alemanha Semana importante para os mercados:...
Índices da Ásia-Pacífico estão a registar perdas no início desta nova semana. O Nikkei caiu 0,8%, o S&P/ASX 200...
Índices da Ásia-Pacífico estão a registar perdas no início desta nova semana. O Nikkei caiu 0,8%, o S&P/ASX 200...
Após as leituras fracas de quinta-feira de pedidos semanais de seguro-desemprego e do índice Philly Fed, hoje foram publicados dados ainda...
Após as leituras fracas de quinta-feira de pedidos semanais de seguro-desemprego e do índice Philly Fed, hoje foram publicados dados ainda...
A reunião do BCE apresentou uma subida surpresa de 50 pontos base e agora os mercados vão procurar o movimento d< Fed. O banco...
A reunião do BCE apresentou uma subida surpresa de 50 pontos base e agora os mercados vão procurar o movimento d< Fed. O banco...
O EURUSD teve uma maior volatilidade durante a sessão de ontem após um movimento agressivo do Banco Central Europeu. Hoje, porém,...
O EURUSD teve uma maior volatilidade durante a sessão de ontem após um movimento agressivo do Banco Central Europeu. Hoje, porém,...
O PMI de manufatura dos EUA caiu para 52,3 em julho, de 52,7 em junho, acima das previsões de 52,0, mostraram estimativas preliminares. O...
O PMI de manufatura dos EUA caiu para 52,3 em julho, de 52,7 em junho, acima das previsões de 52,0, mostraram estimativas preliminares. O...
Índices dos EUA negocieiam mistos Receita do segundo trimestre do Twitter (TWTR.US) abaixo das estimativas Ações da Verizon...
Índices dos EUA negocieiam mistos Receita do segundo trimestre do Twitter (TWTR.US) abaixo das estimativas Ações da Verizon...
As ações da American Express estão a ganhar quase 5% antes da abertura do mercado de ações dos EUA após a divulgação...
As ações da American Express estão a ganhar quase 5% antes da abertura do mercado de ações dos EUA após a divulgação...
O Twitter (TWTR.US) divulgou hoje os resultados do segundo trimestre antes da abertura da sessão de Wall Street. A empresa de mídia social...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador