JPY mantem-se fraco depois de comentários dovish de Kuroda
O Banco do Japão deixou as taxas de juro e outros ajustes de política monetária inalterados durante a reunião de hoje. Uma...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices dos EUA subiram no dia de ontem. O S&P 500 ganhou 0,59%, o Dow Jones subiu 0,15%, o Nasdaq subiu 1,58% e Russell 2000 subiu...
Bolsa de valores europeia preparada para uma abertura em alta A decisão sobre as taxas do BCE no topo da agenda O PM italiano...
No início da nova semana, o par EURUSD continuou a sua correcção ascendente, mas a sessão de hoje parece um pouco diferente....
As ações relacionados com o jogo de Macau como a Las Vegas Sands (LVS.US) e a Wynn Resorts (WYNN.US) aumentaram mais de 3,0% na...
A Tesla Inc (TSLA.US) publicará hoje os seus resultados trimestrais após o encerramento do mercado. Wall Street teme que o segundo trimestre...
Os índices bolsistas continuam a sua forte recuperação, com o índice de tecnologia Nasdaq a negociar nos seus níveis...
A publicação de ambos os relatórios do Departamento de Energia dos EUA causou alguns movimentos no mercado petrolífero. Os...
Índices dos EUA abrem novamente em alta Acção de Baker Hughes (BKR.US) cai com os resultados trimestrais Tesla...
Canada’s annual inflation rose to 8.10% YoY in June from 7.7% in May , the highest since January 1983, however below market...
A inflação anual do Canadá subiu para 8,10% YoY em Junho, contra 7,7% em Maio , a mais alta desde Janeiro de 1983, contudo abaixo...
