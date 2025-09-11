ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 20/07/22
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰
DE30 nega os ganhos do início do dia Os índices caem após os comentários de Lavrov sobre a guerra A secagem...
DE30 nega os ganhos do início do dia Os índices caem após os comentários de Lavrov sobre a guerra A secagem...
Os mercados accionistas europeus mergulharam mais de 0,5% enquanto os futuros do índice dos EUA desceram 0,3% na sequência dos últimos...
Os mercados accionistas europeus mergulharam mais de 0,5% enquanto os futuros do índice dos EUA desceram 0,3% na sequência dos últimos...
Ontem, após o encerramento da sessão, o gigante do streaming Netflix comunicou os seus resultados do segundo trimestre. Os mercados esperavam-nos...
Ontem, após o encerramento da sessão, o gigante do streaming Netflix comunicou os seus resultados do segundo trimestre. Os mercados esperavam-nos...
Os índices dos Estados Unidos subirem ontem, com todos os principais índices de Wall Street a ganharem mais de 2%. O S&P 500 adicionou...
Os índices dos Estados Unidos subirem ontem, com todos os principais índices de Wall Street a ganharem mais de 2%. O S&P 500 adicionou...
Índices europeus apontam para uma abertura ligeiramente em alta Inflação do IPC canadiano, relatório do DOE sobre...
Índices europeus apontam para uma abertura ligeiramente em alta Inflação do IPC canadiano, relatório do DOE sobre...
A Itália está à beira de outra crise política. O Primeiro-Ministro Draghi apresentou a sua demissão do cargo na semana...
A Itália está à beira de outra crise política. O Primeiro-Ministro Draghi apresentou a sua demissão do cargo na semana...
As ações da IBM (IBM.US) caem quase 7,0% na terça-feira, apesar dos números trimestrais melhores do que o esperado, já...
As ações da IBM (IBM.US) caem quase 7,0% na terça-feira, apesar dos números trimestrais melhores do que o esperado, já...
As criptomoedas subiram acentuadamente durante a sessão de hoje, com o retorno do sentimento de apetido pelo risco aos mercados globais. A...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador