💥Bitcoin quebra acima dos $23,000📈
As criptomoedas subiram acentuadamente durante a sessão de hoje, com o retorno do sentimento de apetido pelo risco aos mercados globais. A...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As criptomoedas subiram acentuadamente durante a sessão de hoje, com o retorno do sentimento de apetido pelo risco aos mercados globais. A...
A gigante do streaming Netflix anunciará os resultados financeiros do segundo trimestre após o fecho da sessão de hoje. Os relatórios...
De acordo com duas fontes não identificadas citadas pela Reuters, a Gazprom retomará parcialmente o fornecimento de gás via Nord...
Irá a Europa congelar? A Europa está muito provavelmente a enfrentar a pior crise energética da sua história. Há...
Índices dos EUA abrem em alta Dados do mercado laboral dos EUA abaixo das expectativas Ganhos de acções da Johnson & Johnson...
Petróleo A visita de Biden à Arábia Saudita não resultou em nenhum anúncio de aumento na produção...
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰
Sentimento misto na sessão alemã A Comissão Europeia não espera que o Nord Stream 1 retome as...
As ações da EDF (EDF.FR) subiram mais de 15% na terça-feira após a confirmação de que o governo francês...
O mercado subestima frequentemente a volatilidade dos preços das acções da Tesla (TSLA.US), especialmente durante a época de...
