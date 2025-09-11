Ações: Tesla
O mercado subestima frequentemente a volatilidade dos preços das acções da Tesla (TSLA.US), especialmente durante a época de...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O mercado subestima frequentemente a volatilidade dos preços das acções da Tesla (TSLA.US), especialmente durante a época de...
O euro é uma das principais moedas com melhor desempenho atualmente. A moeda comum saltou depois que surgiram relatos de que o BCE pode sair do...
O euro é uma das principais moedas com melhor desempenho atualmente. A moeda comum saltou depois que surgiram relatos de que o BCE pode sair do...
A segunda maior criptomoeda Ethereum está se a sair muito melhor que a Bitcoin, que ainda está a lutar para subir acima da sua...
A segunda maior criptomoeda Ethereum está se a sair muito melhor que a Bitcoin, que ainda está a lutar para subir acima da sua...
O calendário de divulgação de resultados dos EUA para o segundo trimestre de 2022 está a ficar mais diversificado esta...
O calendário de divulgação de resultados dos EUA para o segundo trimestre de 2022 está a ficar mais diversificado esta...
O espectro de uma recessão global iminente está a afetar o sentimento dos conselhos de administração das grandes...
O espectro de uma recessão global iminente está a afetar o sentimento dos conselhos de administração das grandes...
Índices europeus devem abrir em baixa Revisão da inflação do IPC da área do euro para junho Divulgação...
Índices europeus devem abrir em baixa Revisão da inflação do IPC da área do euro para junho Divulgação...
Apesar do semtimento otimista observado durante a sessão europeia, os índices de Wall Street terminaram as negociações...
Apesar do semtimento otimista observado durante a sessão europeia, os índices de Wall Street terminaram as negociações...
Começaremos às ⏰17h00 (Brasília) Análise Semanal Forex e Índices; Análises fundamental e técnica...
BNP Paribas deu uma recomendação para o par AUDUSD. O banco recomenda uma posição longa nos seguintes níveis: Entrada:0.6829 Target:0.7100 Stop:...
BNP Paribas deu uma recomendação para o par AUDUSD. O banco recomenda uma posição longa nos seguintes níveis: Entrada:0.6829 Target:0.7100 Stop:...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador