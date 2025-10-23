Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
FXE.US

FXE.US - CFDs ETFS

CurrencyShares Euro Trust ETF CFD
O desempenho passado não é necessariamente um indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação está ciente de que o faz por sua própria conta e risco.
SOBRE OS INSTRUMENTOS

Negocie CFDs sobre FXE.US

Instrument, which price is based on the market value of CurrencyShares Euro Trust ETF CFD (reference market: organised market)
-
40%
1:2.5
0 USD
15:30 - 22:00

🗽 Abertura do mercado americano - 23/10/2025

23 de outubro de 2025

🗽 Abertura do mercado americano - 21/10/2025

22 de outubro de 2025

🗽 Abertura do mercado americano - 21/10/2025

21 de outubro de 2025
Como negociar CFDs sobre ETF com a XTB?

1. Abra uma conta

Preencha o formulário e envie os documentos relevantes - tudo sem formalidades desnecessárias.

2. Faça o seu depósito

Escolha um método de depósito que considere conveniente para você, dentre as opções que temos disponíveis, incluindo pagamentos instantâneos e gratuitos.

3. Comece a negociar

Escolha de entre de mas de 20+ CFDs sobre matérias-primas e mais de 1900+ outros instrumentos.

1. Descarregue a app

Visite a sua loja mobile e descarregue a nossa app totalmente grátis.

2. Abra uma conta

Preencha o formulário e envie os documentos relevantes - tudo sem formalidades desnecessárias.

3. Faça um depósito e comece a negociar

Escolha um método de depósito conveniente para si a partir de uma série de métodos disponíveis, incluindo pagamentos instantâneos e gratuitos. O primeiro depósito terá de ser feito por transferência bancária.

PORQUÊ A XTB?

Porquê negociar na XTB?

Plataforma Inovadora

Estamos constantemente a trabalhar no desenvolvimento da nossa plataforma de negociação premiada para garantir que corresponde às suas necessidades. Disponível nas versões desktop e mobile.

Regulação

Somos uma das maiores corretoras cotadas em bolsa de valores a nível mundial, regulada por diversas autoridades de fiscalização conceituadas. É importante igualmente salientar que os fundos dos clientes da XTB são mantidos em contas segregadas, o que significa que estão separados dos fundos da empresa.

Apoio ao cliente qualificado e em várias linguas

Nossa equipe de apoio ao cliente está pronta para ajudá-lo 24 horas por dia, de segunda a sexta.

Educação

Conheça nossa ampla base de conhecimento

A importância da macroeconomia

5 minute(s) Análise Fundamental

A influência da política

4 minute(s) Análise Fundamental

Bancos Centrais

8 minute(s) Análise Fundamental
FAQ

Tem dúvidas?

Os CFDs sobre ETFs (Exchange-Traded Fund) são um derivado financeiro que permite aos investidores especular sobre o movimento do preço de um determinado ETF sem realmente possuí-lo.Os CFDs sobre ETFs monitorizam o preço do ETF subjacente, permitindo que os investidores negoceiem na diferença entre o preço de abertura e fecho. O investidor não possui o ETF, mas, em vez disso, celebra um contrato com a corretora para pagar ou receber a diferença de preço com base na direção da sua negociação.

A negociação de fundos negociados em bolsa (ETFs) usando CFDs oferece aos investidores flexibilidade e acesso a uma ampla gama de mercados globais e classes de ativos. Com a negociação de CFDs sobre ETFs, os investidores podem especular sobre os movimentos do mercado em qualquer direção, comprando para lucrar com movimentos de preços ascendentes ou vendendo para lucrar com movimentos descendentes. Além disso, os CFDs oferecem a possibilidade de negociar usando alavancagem financeira, o que significa que os traders podem aceder a posições maiores do que seriam capazes apenas com o seu próprio capital, ampliando os lucros potenciais, mas também ampliando as potenciais perdas. No entanto, a negociação de CFDs sobre ETFs também traz riscos significativos dos quais os traders precisam estar cientes. O mercado de CFDs sobre ETFs pode estar sujeito a flutuações de preço significativas, que podem resultar em perdas rápidas e substanciais se não forem geridas adequadamente. Além disso, a capacidade de negociar com margem pode ser uma faca de dois gumes, pois pode ampliar os lucros potenciais, mas também aumentar as potenciais perdas.

A alavancagem é uma característica na negociação de CFDs sobre ETFs que permite aos investidores fazer transações por valores muito superiores ao capital realmente investido. Multiplica o poder de compra do capital depositado na Margem, permitindo realizar transações superiores ao valor do depósito. Pode potencialmente aumentar os retornos de um investimento, mas também pode aumentar o risco de perda se o investimento não tiver o desempenho esperado.

Sim, pode vender ETFs a descoberto com recurso a CFDs. Os Contratos por Diferença permitem que especule sobre os preços em alta e em queda, comprando ETFs que espera que subam de valor, ou vendendo ETFs a descoberto que espera que diminuam de valor. De salientar que a venda a descoberto tem um potencial de perda teoricamente ilimitado.

