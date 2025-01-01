Este grupo contém cookies que são necessários para o funcionamento dos nossos sites. Eles participam de funcionalidades como preferências de idioma, distribuição de tráfego ou manutenção da sessão do utilizador. Eles não podem ser desativados.
|
Nome do cookie
|
Descrição
|SERVERID
|userBranchSymbol
|Data de validade: 1 dia
|adobe_unique_id
|Data de validade: 364 dias
|SESSID
|Data de validade: 1 dia
|test_cookie
|Data de validade: 1 hora
|__cf_bm
|Data de validade: 1 hora
|intercom-id-iojaybix
|Data de validade: 270 dias
|intercom-session-iojaybix
|Data de validade: 6 dias
|xtbCookiesSettings
|Data de validade: 364 dias
|TS5b68a4e1027
|xtbLanguageSettings
|Data de validade: 364 dias
|userPreviousBranchSymbol
|Data de validade: 364 dias
|countryIsoCode
|intercom-device-id-iojaybix
|Data de validade: 270 dias
|_cfuvid
|OClmoOot
|Data de validade: 18262 dias
Redes Sociais
Você possui um perfil de mídia social de sucesso no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ou outra mídia social? Temos plena consciência do valor e do potencial que uma forte presença nas redes sociais tem hoje em dia e oferecemos-lhe uma parceria de confiança que lhe proporcionará campanhas regulares e conteúdos relevantes para a sua atividade e público-alvo.Descubra mais sobre o nosso programa de parceiros na seção Q&A Registre-se agora