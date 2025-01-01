Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
Vamos crescer fortes, juntos.

Mais que uma parceria.

Clientes XTB

1 milhão +

Filiais

10+

Instrumentos de trading

Mais de 1900

Incluindo CFDs de Forex,CFDs de Commodities, CFDs de Indices, CFDs de Ações, CFDs de ETFs,CFDs de Criptomoedas

Como Funciona

Você esta a três passos de crescer o seu negócio

  • 1

    Registre-se

    Preencha o formulário e junte-se ao nosso programa de parcerias

  • 2

    Criar Campanha

    Usa a nossa ferramenta para criar uma campanha e comece a promover os nosso produtos

  • 3

    Receber Comissões

    Rentabilize o seu tráfego

Está no mundo das finanças ou dos investimentos? Estamos à procura de parceiros como você.

Rentabiliza o seu tráfego, independentemente do seu nicho de mercado.

Portais Financeiros

Você tem uma página ou projeto e compartilha regularmente informação sobre mercados com a sua audiência? Vamos preparar artigos, reviews e entrevistas em conjunto. Estamos certos que existem potenciais clientes xtb na sua audiência.

Escolas de Trading

Investir em conhecimento trás sempre o melhor retorno. Para a XTB a educação financeira é uma bandeira. Trabalhamos com os melhor educadores financeiros do mercado. Se ministras cursos de trading, mentorias ou produz conteúdo de qualidade para investidores, devemos trabalhar juntos.

Influencers

Tem reputação no mercado, alcance nas tuas redes, conhecimento e experiências em mercados financeiros? Uma cooperação próxima com a XTB vai te ajudar a crescer com uma estratégia de marketing customizada. Temos muitos anos de experiência nesta área sempre com foco em conteúdo de alta qualidade.

Redes Sociais

Você possui um perfil de mídia social de sucesso no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ou outra mídia social? Temos plena consciência do valor e do potencial que uma forte presença nas redes sociais tem hoje em dia e oferecemos-lhe uma parceria de confiança que lhe proporcionará campanhas regulares e conteúdos relevantes para a sua atividade e público-alvo.

Outros

Você dirige outras atividades relacionadas aos mercados financeiros que não estão descritas aqui? Não se preocupe, na XTB estamos abertos a novas ideias. Cadastre-se e vamos crescer juntos.

Por que XTB

Deixe seu público se beneficiar com a mais recente tecnologia de negociaçãofornecendo-lhes ferramentas de negociação de ponta.

Desenvolva uma estratégia de marketing eficaz com o seu dedicado partnership manager.

Feche a maioria de seus negócios graças aos nossos representantes de vendas que falam vários idiomas locais.

EM BREVE

Desperte o interesse do seu público com campanhas regulares, baseadas em dados e de alta qualidade.

Atenda às necessidades de seu cliente e construa sua marca pessoal com campanhas educacionais conjuntas.

Planos de remuneração

Em nosso plano de pagamento CPA básico, sua remuneração por clientes referidos depende de três fatores de qualificação:

  • Depósito mínimo $400
  • O país de origem de seus clientes afeta o valor da remuneração. Dividimos os países em três grupos. Para saber a taxa de cada grupo, consulte a tabela. Para verificar a quantidade de CPA que você receberá para um determinado país, use o mecanismo de busca abaixo.
  • O CPA varia dependendo se a primeira transação fechada de seus clientes será FX / CFDs, Crypto CFDs ou Ações e ETFs. Para verificar, consulte a tabela.
  • Note que a remuneração CPA não está disponível para clientes da Romênia, Espanha e Portugal.

Taxas para CPA

Group 1 Group 2 Group 3
FX/CMD/IND 600 USD 300 USD 200 USD
Criptomoedas 400 USD 200 USD 130 USD
CFD Ações & ETFs 50 USD 30 USD 20 USD
FX/CMD/IND
Group 1
600 USD
 Group 2
300 USD
 Group 3
200 USD
Criptomoedas
Group 1
400 USD
 Group 2
200 USD
 Group 3
130 USD
CFD Ações & ETFs
Group 1
50 USD
 Group 2
30 USD
 Group 3
20 USD

Cobramos uma comissão pelas transações realizadas pelos nossos clientes em instrumentos de CFD. Em nosso plano básico de pagamento de remuneração SpreadShare, compartilhamos o percentual de comissão com você.

  • IMPORTANTE: A remuneração é permitida apenas para parceiros fora da região da UE e para clientes não europeus!

Remuneração básica

Todos os países 20%

Junte-se ao nosso programa de parceiros e descubra as vantagens

Entre em contato

XTB Services Ltd

Gladstonos 74, Pentadromos Court,
2nd Floor, 3040, Limassol, Cyprus
Escritório
partnerships@xtb.com

XTB International Limited

35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belize, C.A
Escritório
partnerships@xtb.com