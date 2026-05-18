¿Alcanzará el Petróleo Nuevos Máximos?

El precio del petróleo lleva once semanas comportándose como un termómetro de la mayor disrupción energética global en décadas. El Brent (OIL) opera este lunes en torno a $112 por barril, impulsado por nuevos ataques de drones contra instalaciones en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita durante el fin de semana, y por el fracaso de las conversaciones entre Washington y Teherán en la visita de Trump a China. La pregunta que domina los mercados es cuánto tiempo puede el mundo sostener un déficit de oferta histórico antes de que la escasez física sea imposible de gestionar.

El Mayor Choque de Oferta de la Era Moderna

La Agencia Internacional de Energía publicó el 13 de mayo un diagnóstico sin antecedentes en la historia reciente del mercado, en que las pérdidas acumuladas de suministro desde el inicio del conflicto superan los 1.000 millones de barriles, con 14,4 mb/d de producción del Golfo Pérsico efectivamente bloqueados. Arabia Saudita pierde más de 3 mb/d, Iraq produce 2,88 mb/d menos e Irán acumula una caída de 1,69 mb/d. Frente a ese volumen, las ganancias de oferta fuera del Golfo, lideradas por Estados Unidos, Brasil y Venezuela, no compensan ni una fracción del hueco.

La proyección de oferta global de petróleo apunta a un shock severo durante 2026, con una contracción marcada en el segundo trimestre y una recuperación gradual hacia fin de año, escenario que mantiene elevados los riesgos inflacionarios y limita el margen de los bancos centrales para relajar su política monetaria. Fuente: IEA.

El mercado opera con un déficit de oferta de 6 mb/d entre marzo y junio, y ese gap solo comienza a cerrarse en el cuarto trimestre, asumiendo una reapertura gradual del Estrecho de Ormuz en junio. La demanda global solo cae 420.000 barriles diarios en el promedio de 2026, una reducción insuficiente para compensar el recorte de oferta, debido a eso los inventarios globales se derrumbaron 129 millones de barriles en marzo y otros 117 millones en abril, y JP Morgan advierte que los stocks comerciales de la OCDE podrían alcanzar niveles de estrés operativo en junio si el estrecho permanece cerrado.

Las reservas estratégicas tampoco son una solución ilimitada, una vez que la IEA coordinó la liberación de 400 millones de barriles de emergencia, de los cuales solo 164 millones habían llegado al mercado al 8 de mayo. Aramco señaló que no todo el crudo contabilizado en reserva es físicamente accesible, ya que una parte significativa queda inmovilizada en tuberías, niveles mínimos de tanques y restricciones operativas. En Europa y Estados Unidos, la extracción máxima diaria de reservas estratégicas no supera los 2 millones de barriles, un techo físico que el mercado empieza a sentir con fuerza.

La Geopolítica No Ofrece Señales de Alivio

El fin de semana renovó la presión alcista sobre el crudo sin aportar avances diplomáticos. Un dron impactó una instalación eléctrica en el perímetro exterior de la planta nuclear de Barakah en los Emiratos Árabes Unidos, mientras Arabia Saudita reportó haber interceptado tres aeronaves sobre su espacio aéreo desde Irak. La falta de un acuerdo durante la visita de Trump a China, donde el mercado esperaba que Pekín presionara a Teherán, reavivó los temores de un bloqueo prolongado del Estrecho de Ormuz.

Fuente: MacroMicro.

Irán presentó una propuesta de paz revisada, pero la Casa Blanca la consideró insuficiente, la administración Trump dejó además expirar el 16 de mayo la licencia general GL134B, que permitía temporalmente a países como India comprar cargamentos de crudo ruso en tránsito. Analistas del sector señalan que Washington opera atrapado entre sus objetivos geopolíticos y la realidad del mercado energético, con un historial reciente de posturas públicas duras seguidas de retrocesos una vez que las presiones del mercado se intensifican.

Escenarios y Riesgos para el Precio

El escenario más extremo contemplado por analistas de Aberdeen implica un Brent en torno a $180 por barril si el Estrecho de Ormuz permanece cerrado de forma prolongada. JP Morgan proyecta que en ese caso el mercado dejaría de comportarse como un choque de precio convencional para convertirse en una crisis de refinado y combustibles al consumidor final, con escasez de gasoil, combustible de aviación y LPG en los mercados emergentes más dependientes del Golfo. La firma sostiene que solo un acuerdo claro y verificable ratificado por ambas partes podría calmar los mercados con rapidez.

El escenario base de la IEA asume recuperación gradual de flujos desde junio, pero advierte que incluso en ese caso el mercado permanecerá en déficit hasta octubre. Reconstruir los inventarios drenados requeriría un excedente de oferta de aproximadamente 1 mb/d durante los próximos tres años. A esto se suma el daño a infraestructuras en países como Qatar, donde reparaciones en instalaciones clave podrían extenderse entre tres y cinco años, lo que significa que la recuperación de oferta se medirá en trimestres, no en semanas.

Análisis Técnico

El OIL muestra al activo cotizando en $111.95, por encima de la SMA50 y de la SMA200, ambas con pendiente ascendente que confirma la tendencia primaria alcista. El RSI se mantiene en zona neutral con margen hasta sobrecompra, y el MACD confirma momentum positivo vigente. Las resistencias inmediatas se ubican en $114.98 y $119.31, con el soporte clave en $99.97.

Fuente: xStation5.

El gráfico horario (H1) complementa esa lectura con mayor precisión en el corto plazo, el precio en $112.07 opera sobre la SMA50 y la SMA200, que actúan como soporte dinámico; el RSI y el ADX, próximo al umbral de tendencia definida, confirman momentum alcista sin sobrecompra. Los niveles de Fibonacci proyectan la próxima resistencia en el 61.8% en $115.20, alineado con la resistencia estructural del diario en $114.98, y la extensión al 100% en $127.00. Ambos timeframes apuntan al mismo sesgo alcista mientras el precio se mantenga sobre los $108-$109 en el corto plazo.

Fuente: xStation5.