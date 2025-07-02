Leer más
2400 derivados
Venta corta

Derivados sobre índices, divisas, materias primas y criptomonedas

Abre posiciones largas y cortas apalancadas en activos derivados de mercados desarrollados y emergentes. Aprovecha además de operar con la mejor oferta de USD/CLP.

Spreads Competitivos

Aprovecha al máximo cada operación con spreads tan bajos como 0.00008.

Bajos Swaps

Mantén tus posiciones abiertas por más tiempo con valores de swap bajos.

Micro lotes disponibles.

Gestiona tus posiciones con precisión gracias a los volúmenes de operación disponibles desde 0.01 lote.

Apertura de cuenta gratuita

Completa el proceso en 15 minutos sin formalidades innecesarias.

Oferta

Opera con más de 2400 derivados financieros

Derivados

Derivados sobre índices, divisas, materias primas, criptomonedas, Acciones extranjeras y ETFs

Invierte al alza o a la baja

Opera tanto con precios al alza como a la baja de todos los derivados disponibles.

Apalanca tus posiciones

Utiliza la funcionalidad que te permite realizar transacciones por montos que superan el capital negociado. Recuerda que puedes incurrir en una mayor pérdida si una operación no se comporta como esperabas.

Mantén tus fondos segregados

Tus depósitos se mantendrán en cuentas bancarias separadas y no podrán ser utilizados para actividades relacionadas con las operaciones de la empresa.

Gestión de posiciones

Mantén tus operaciones bajo control

Stop Loss

Establece niveles aceptables de pérdida posible y cierra posiciones automáticamente cuando se alcance un precio definido.

Órdenes pendientes

Abre posiciones automáticamente cuando el instrumento alcance el precio que establezcas, sin tener que estar constantemente observando gráficos.

Take Profit

Obtén ganancias y cierra operaciones automáticamente al precio determinado sin necesidad de monitorear continuamente el mercado.

Grupo XTB:

🏆 Broker del año según Invest Cuffs 2024

+1,7 millones

de clientes

+5 millones

de descargas de la aplicación

+20 años

en el mercado

CMF

regulado por las autoridades

2FA

acceso seguro con verificación en dos pasos

Noticias

Mantente al tanto con nuestras últimas noticias del mercado.

Educación

Explora una base de conocimientos exhaustiva

Atención al cliente

Sí, hablamos español

En caso de dudas o preguntas, puedes ponerte en contacto con nosotros como tú prefieras.

Teléfono

Email

Chat
FAQ

¿Tienes más preguntas?

Hemos reunido los temas más importantes que a menudo preguntan nuestros clientes. Si no has encontrado respuesta a tu pregunta, por favor ponte en contacto con Atención al Cliente

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

