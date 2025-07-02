Los mercados financieros son un tema muy complejo, ya que están influenciados por varios factores, como eventos micro y macroeconómicos, políticas o cambios sociales. Debes comenzar tu experiencia de inversión con la educación adecuada sobre los conceptos, suposiciones y leyes que rigen los mercados; puedes comenzar con la sección de formación que hemos preparado para ti. Una vez tengas el conocimiento adecuado, debes abrir una cuenta de formación para tener una idea del mercado y practicar tus estrategias de inversión antes de invertir dinero real. Recuerda que nunca se tiene demasiado conocimiento y debes formarte constantemente durante tu presencia en los mercados financieros.