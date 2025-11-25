Alibaba impulsa su negocio de IA: su división de nube crece un 34% mientras mejora el comercio en China

La compañía reportó un descenso en ingresos netos debido al aumento de costos en IA, descuentos comerciales y gastos de marketing que se duplicaron.

Los ingresos totales avanzaron un 5% en el trimestre de septiembre, impulsados por un repunte del comercio electrónico chino del 16% .

La división de nube e inteligencia artificial de Alibaba creció un 34% , consolidándose como su motor de expansión más dinámico.

Un trimestre de fuerte avance para la nube y la inteligencia artificial

Alibaba Group Holding Ltd. registró un crecimiento del 34% en su negocio en la nube, superando las previsiones y reflejando la intensa demanda de servicios de computación vinculados al auge de la IA en China. Este desempeño ayudó a impulsar los ingresos totales un 5%, hasta 247.800 millones de yuanes en el trimestre de septiembre.

El comercio electrónico chino también mostró renovada fortaleza: los ingresos crecieron un 16%, señal del buen posicionamiento de Alibaba frente a competidores como JD.com Inc. y Meituan. En reacción a estos resultados, las acciones de Alibaba que cotizan en EE. UU. subieron más del 4% antes de la apertura del mercado.

La nube se convierte en el motor central del crecimiento

En los gráficos se observa cómo Alibaba ha tenido un mejor desempeño que los hiperescaladores estadounidenses en la liquidación de IA, y cómo su división de nube se ha consolidado como el principal impulsor de crecimiento desde 2023. La tendencia refleja la estrategia de la compañía de priorizar el desarrollo de soluciones avanzadas de inteligencia artificial para revitalizar su crecimiento interno.

La empresa ha acelerado el lanzamiento de nuevos modelos de IA, destacando el relanzamiento de su aplicación insignia Qwen, diseñada como un agente de IA capaz de gestionar tareas cotidianas dentro del ecosistema de Alibaba, incluyendo compras, viajes o educación.

Mayor crecimiento, pero con presión sobre la rentabilidad

A pesar del sólido desempeño operativo, los ingresos netos cayeron a 20.990 millones de yuanes. La reducción refleja:

Descuentos comerciales agresivos para atraer más usuarios.

Incremento considerable de costos de desarrollo en IA .

Un aumento del 100% en los gastos de ventas y marketing.

Alibaba, al igual que JD.com y PDD Holdings Inc., viene aprovechando los estímulos económicos de Pekín y subsidios millonarios destinados a captar consumidores. Sin embargo, estas estrategias han recortado los márgenes de todo el sector.

“La carrera por la inteligencia artificial avanza rápido, pero el desafío ahora es sostener inversiones masivas sin deteriorar la rentabilidad”, afirman analistas del mercado.

Competencia interna intensa en un mercado sin gigantes de Silicon Valley

Aunque compañías como OpenAI o Google no operan en China, la competencia local es feroz.

El chatbot Doubao, de ByteDance, supera los 172 millones de usuarios activos mensuales, mientras Tencent actualmente fortalece su asistente Yuanbao y trabaja para integrar capacidades de IA en WeChat.

No obstante, las plataformas orientadas al consumidor aún no han mostrado un modelo claro de monetización, dado que los usuarios chinos son reacios a pagar suscripciones por estos servicios.

El reto tecnológico: avanzar con chips nacionales

El desarrollo de la IA en China todavía enfrenta limitaciones por las restricciones estadounidenses a los chips avanzados de Nvidia. La oferta local es escasa, pero Alibaba y Huawei han intensificado sus esfuerzos por ampliar sus capacidades con aceleradores nacionales.

En septiembre, Eddie Wu, director ejecutivo de Alibaba, presentó un plan para construir una suite integral de desarrollo de IA, desde modelos avanzados hasta infraestructura y semiconductores. Su unidad T-Head busca competir directamente con Huawei en este campo.

El comercio electrónico recupera usuarios, pero enfrenta presión de márgenes

Taobao, el principal mercado en línea de Alibaba, logró atraer a más usuarios al integrar entregas instantáneas, aunque la creciente competencia en ese segmento ha reducido los márgenes de beneficio en toda la industria. Las autoridades chinas reiteraron recientemente su intención de frenar la guerra de precios para estabilizar el sector.

El desafío para Alibaba será controlar los costos en servicios al consumidor mientras mantiene su creciente apuesta por la nube y la inteligencia artificial.

Alibaba ha demostrado que su giro hacia la inteligencia artificial y la nube es, por ahora, su apuesta más rentable y más prometedora. Sin embargo, el aumento de costos, la presión competitiva y la incertidumbre tecnológica exigen un equilibrio delicado entre crecimiento y sostenibilidad.