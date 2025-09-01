Alibaba revoluciona con chips de IA y dispara sus acciones en Hong Kong

Alibaba apuesta por la inteligencia artificial y dispara sus acciones en Hong Kong

Alibaba registra su mayor alza bursátil en meses

Las acciones de Alibaba en la bolsa de Hong Kong subieron hoy más de un 15 %, marcando su mayor incremento diario desde marzo. Este repunte estuvo impulsado no solo por la publicación de los resultados trimestrales, sino especialmente por el anuncio estratégico de la compañía: el desarrollo y producción de sus propios chips de inteligencia artificial (IA).

El nuevo chip de Alibaba: un paso más allá del comercio electrónico

Alibaba presentó oficialmente su primer chip diseñado para IA, ya fabricado en una planta local en China. Con este movimiento, la empresa demuestra que no se limita al comercio electrónico ni a los servicios en la nube, sino que busca expandirse hacia sectores estratégicos como los semiconductores.

Este chip está optimizado para la ejecución de modelos de IA preentrenados, pero lo más relevante es que fue creado para ser compatible con el software previamente utilizado con hardware de NVIDIA. Esta compatibilidad podría facilitar la adopción de la solución de Alibaba y reducir los costos de transición para empresas y desarrolladores.

China busca independencia tecnológica

La decisión de Alibaba se alinea con la tendencia en China de apostar por la independencia tecnológica frente a proveedores occidentales. En el actual contexto de restricciones de exportación de Estados Unidos, la producción de chips locales representa una estrategia clave para el futuro del sector tecnológico chino.

Sin embargo, los chips chinos aún enfrentan desafíos:

Menor rendimiento frente a soluciones extranjeras.

Problemas de estabilidad.

Limitaciones en la capacidad de producción.

Aun así, el apoyo del gobierno chino es un factor fundamental. Pekín ha lanzado un fondo de 8.400 millones de dólares para fomentar el desarrollo de la inteligencia artificial y semiconductores, lo que refuerza el camino elegido por Alibaba.

Perspectiva para inversores y el futuro de Alibaba

Desde la mirada de los inversores, la entrada de Alibaba en el mercado de chips no solo responde a las tensiones globales, sino que también refleja una estrategia clara: controlar el ecosistema completo de IA, desde el hardware hasta el software.

El salto de más del 15 % en el valor de sus acciones muestra la confianza del mercado en esta visión de largo plazo. En este sentido, Alibaba no se conforma con ser un actor relevante en software y nube, sino que busca consolidarse como un líder integral en inteligencia artificial.