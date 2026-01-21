APERTURA AMERICANA: El giro de Trump mejora el ánimo en Wall Street

Netflix decepciona con su guía y gira hacia una oferta totalmente en efectivo por Warner Bros.

El presidente restó importancia a la volatilidad reciente y pronosticó que el valor de las acciones se duplicará.

En Davos, Donald Trump señaló que no tiene intención de usar la fuerza para adquirir Groenlandia, un mensaje que cambió rápidamente el tono del mercado.

Los futuros de Wall Street apuntaban esta mañana a la continuación de la debilidad de mitad de semana, pero el sentimiento cambió cuando Donald Trump tomó la palabra en el Foro Económico Mundial. Con un tono notablemente más defensivo, la afirmación del presidente de que una “solución por la fuerza” respecto a Groenlandia está descartada trajo alivio inmediato a los mercados globales. De forma clave, la ausencia de cualquier mención a aranceles ligados a Groenlandia reactivó entre los traders la narrativa “TACO” (Trump siempre se acobarda).

Los puntos más relevantes del discurso fueron:

El motor estadounidense: Trump describió a EE. UU. como el “ motor del planeta ”, argumentando que la prosperidad global depende del crecimiento estadounidense. Destacó la desregulación, los recortes de impuestos y el control de la inflación como logros de su administración.

Críticas a Europa: El presidente apuntó contra las políticas europeas de energía y migración, contrastándolas con su agenda de “America First” .

Presión comercial: En línea con su postura proteccionista, propuso aranceles del 30% a Suiza para combatir el déficit comercial.

La cuestión de Groenlandia: Trump reiteró su deseo de negociar la adquisición de Groenlandia, afirmando que “ ningún país distinto de EE. UU. ” debería controlar el territorio. Lanzó un ultimátum a Dinamarca: “ Si dicen que sí, será bienvenido; si dicen que no, será recordado para siempre ”.

Estrategia energética: Mientras elogió la energía nuclear y el dominio estadounidense en petróleo y gas, mantuvo su postura crítica frente a las renovables, especialmente la energía eólica. Prometió bajar los precios de las materias primas y buscar una resolución al conflicto en Ucrania.

Inversión regional: También señaló que Venezuela podría beneficiarse de un mayor flujo de inversión estadounidense.

Visión técnica: US500 (futuros del S&P 500)

Los contratos del S&P 500 (US500) protagonizan una recuperación sólida, cotizando cerca de los 6.900 puntos y recuperando alrededor de 0,7% tras la venta de ayer. La fase correctiva actual es de magnitud similar al retroceso de diciembre. Los alcistas probablemente miran la resistencia en 6.930, que coincide con el retroceso del 50,0% de la corrección actual y con el gap de apertura del fin de semana. En cambio, si la tendencia bajista se reanuda, los vendedores pondrán el foco en los niveles de retroceso del 50,0% y 61,8% del gran tramo alcista iniciado en noviembre.



