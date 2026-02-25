Apertura americana: la calma antes de la tormenta de IA

La espera está por terminar. La sesión en Wall Street está dominada por uno de los eventos más relevantes del trimestre: la publicación de los resultados de Nvidia (NVDA.US) tras el cierre. Nvidia prácticamente cierra la temporada de resultados de las grandes compañías, considerando que su calendario fiscal está ligeramente desfasado respecto a otros pesos pesados del mercado.

Los futuros de los índices estadounidenses anticipan una apertura positiva: el S&P 500 (US500) sube 0,5% y el NASDAQ 100 (US100) avanza más de 1%. Por ahora, el mercado parece dejar en segundo plano los riesgos vinculados al comercio internacional e Irán, enfocándose en el desempeño de Nvidia. Compañías estrechamente vinculadas, como TSMC y ASML, cotizan en máximos históricos, mientras que usuarios clave de su tecnología, como Microsoft, han mostrado rezago relativo. El mercado evalúa si resultados excepcionalmente sólidos bastarán para impulsar nuevos máximos o si se impondrá una reacción de “sell the news”.

Se espera que Nvidia reporte un crecimiento de ingresos cercano al 68%, lo que implicaría una aceleración respecto a los dos trimestres anteriores. Aunque la acción luce exigente en términos de P/E histórico, el P/E proyectado sugiere una valoración más moderada. Fuente: Bloomberg Finance LP

El precio de la acción permanece en consolidación, mientras que la valoración proyectada se sitúa en niveles similares a los observados en la recuperación entre el primer y segundo trimestre de 2025. Por otras métricas, Nvidia no aparenta estar excesivamente exigente. Sin embargo, deberá superar expectativas y evitar señales de problemas en cumplimiento de pedidos; el mercado exige una proyección robusta. Fuente: Bloomberg Finance LP

El sector tecnológico enfrenta un punto de inflexión. Aunque los clientes de Nvidia anuncian planes masivos de capex, el NASDAQ 100 ha mostrado debilidad relativa frente al mercado amplio, elevando la relevancia del informe.

Análisis técnico: US500

El US500 ha superado recientemente al US100, impulsado por una rotación de capital hacia acciones defensivas. Sin embargo, las acciones tecnológicas lideran la tendencia en Wall Street hoy. Nvidia está saliendo de la consolidación y cotiza a sus niveles más altos desde noviembre, lo que permite al US500 alcanzar su punto más alto desde la ola de ventas del 12 de febrero. Si Nvidia presenta buenos resultados, el US500 tiene la posibilidad de alcanzar los 7000 puntos, mientras que el US100 podría acercarse a los 26 000.

