Apertura en Estados Unidos: ¿Un sólido reporte de empleo retrasa los recortes de tasas de la Fed?

Nóminas no agrícolas sorprenden al alza

El informe de nóminas no agrícolas (Non-Farm Payrolls, NFP) mostró la creación de 130.000 nuevos empleos, casi el doble de lo que anticipaba el consenso del mercado. Cabe destacar que las estimaciones estaban ampliamente dispersas: si bien pocos proyectaban una cifra superior a los 100.000 puestos, varias instituciones incluso anticipaban una contracción del empleo. Aunque enero suele ser un mes volátil debido a ajustes técnicos estacionales, el reporte sugiere que el mercado laboral estadounidense continúa mostrando una base sólida, a pesar de algunas señales de debilidad observadas recientemente en otros indicadores macroeconómicos. En paralelo, la tasa de desempleo, calculada a partir de una encuesta distinta a la de las nóminas, descendió inesperadamente hasta el 4,3%.

Estos datos han comenzado a reconfigurar las expectativas sobre la política monetaria. Actualmente, los mercados monetarios descuentan el primer recorte de tasas para julio, pese a que en junio la Reserva Federal estará bajo el liderazgo de Kevin Warsh, quien teóricamente es percibido como más inclinado hacia tasas más bajas.

S&P 500 (US500) se acerca a zona de récords

Las acciones retomaron hoy su impulso alcista tras una breve pausa en la sesión anterior. El movimiento está siendo liderado principalmente por el renovado optimismo en torno a las grandes tecnológicas de alta capitalización. El S&P 500 (US500) vuelve a poner a prueba el umbral psicológico de los 7.000 puntos, prácticamente ignorando la menor probabilidad de recortes inmediatos de tasas y enfocándose en un panorama más favorable para el crecimiento económico de Estados Unidos.

Un cierre diario por encima de los 7.000 puntos podría despejar el camino hacia nuevos máximos históricos, especialmente con la mirada puesta en el reporte de resultados de Nvidia, programado para dentro de dos semanas. Por el contrario, un rechazo técnico en esta zona podría provocar un retroceso hacia el nivel de retroceso Fibonacci del 23,6% del último tramo bajista.

Fuente: xStation5.

Aspectos Corporativos Destacados