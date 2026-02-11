Apertura en Estados Unidos: ¿Un sólido reporte de empleo retrasa los recortes de tasas de la Fed?

- Un informe del mercado laboral estadounidense notablemente sólido para enero ha reducido significativamente las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en junio.
- Los futuros de índices extendieron sus ganancias tras la publicación del NFP, ya que los inversores apuestan por la continua resiliencia de la economía estadounidense.
- Las acciones tecnológicas lideran una sólida recuperación en las primeras operaciones.
Nóminas no agrícolas sorprenden al alza
El informe de nóminas no agrícolas (Non-Farm Payrolls, NFP) mostró la creación de 130.000 nuevos empleos, casi el doble de lo que anticipaba el consenso del mercado. Cabe destacar que las estimaciones estaban ampliamente dispersas: si bien pocos proyectaban una cifra superior a los 100.000 puestos, varias instituciones incluso anticipaban una contracción del empleo. Aunque enero suele ser un mes volátil debido a ajustes técnicos estacionales, el reporte sugiere que el mercado laboral estadounidense continúa mostrando una base sólida, a pesar de algunas señales de debilidad observadas recientemente en otros indicadores macroeconómicos. En paralelo, la tasa de desempleo, calculada a partir de una encuesta distinta a la de las nóminas, descendió inesperadamente hasta el 4,3%.
Estos datos han comenzado a reconfigurar las expectativas sobre la política monetaria. Actualmente, los mercados monetarios descuentan el primer recorte de tasas para julio, pese a que en junio la Reserva Federal estará bajo el liderazgo de Kevin Warsh, quien teóricamente es percibido como más inclinado hacia tasas más bajas.
S&P 500 (US500) se acerca a zona de récords
Las acciones retomaron hoy su impulso alcista tras una breve pausa en la sesión anterior. El movimiento está siendo liderado principalmente por el renovado optimismo en torno a las grandes tecnológicas de alta capitalización. El S&P 500 (US500) vuelve a poner a prueba el umbral psicológico de los 7.000 puntos, prácticamente ignorando la menor probabilidad de recortes inmediatos de tasas y enfocándose en un panorama más favorable para el crecimiento económico de Estados Unidos.
Un cierre diario por encima de los 7.000 puntos podría despejar el camino hacia nuevos máximos históricos, especialmente con la mirada puesta en el reporte de resultados de Nvidia, programado para dentro de dos semanas. Por el contrario, un rechazo técnico en esta zona podría provocar un retroceso hacia el nivel de retroceso Fibonacci del 23,6% del último tramo bajista.
Fuente: xStation5.
Aspectos Corporativos Destacados
- El sentimiento se ha vuelto positivo para los gigantes tecnológicos estadounidenses tras la leve corrección de ayer. Nvidia lidera el repunte, con ganancias superiores al 1%, seguida de sólidos avances para Amazon, Microsoft y Meta (todos con un aumento aproximado del 0,5-0,6%). Apple y Tesla registran ganancias más moderadas.
- T-Mobile US (TMUS.US): Las acciones cayeron más del 5% en la apertura tras no alcanzar las expectativas de crecimiento en el cuarto trimestre en cuanto a la incorporación neta de suscriptores. Si bien la compañía anunció un nuevo servicio de traducción en vivo con 50 idiomas, la noticia ha presionado las acciones de Duolingo (DUOL.US).
- Moderna (MRNA.US): Las acciones se desplomaron casi un 10% después de que los reguladores estadounidenses se negaran a revisar su novedosa vacuna de ARNm contra la gripe, lo que supone un duro golpe para los esfuerzos de la empresa por diversificar sus fuentes de ingresos más allá de su franquicia de Covid-19.
- Gilead Sciences (GILD.US): Las acciones cayeron más del 1% debido a que sus resultados financieros y sus perspectivas para 2026 no cumplieron con las expectativas de Wall Street.
- Kraft Heinz (KHC.US): Las acciones cayeron más de un 6% tras la noticia de que la compañía suspendió su esperado plan de dividirse en dos entidades separadas. La dirección también anunció un programa de inversión de 600 millones de dólares destinado a acelerar el crecimiento de los ingresos.
- Ford (F.US): El fabricante de automóviles registró ganancias parciales a pesar de un decepcionante desempeño en el cuarto trimestre de 2025. Si bien los ingresos de 45.890 millones de dólares superaron las expectativas, representaron una disminución interanual del 4,8%. La confianza se mantiene afectada por las continuas pérdidas.
