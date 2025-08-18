▶️ Audio de Mercados

▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵
Esta semana los mercados estarán dominados por dos temas principales: la geopolítica y la política monetaria. Por un lado, la cumbre entre Trump y Putin en Alaska dejó avances limitados y todas las miradas están en la reunión de hoy con Zelensky y líderes europeos. Por otro, los inversionistas esperan las actas del FOMC y, sobre todo, el simposio de Jackson Hole, donde la Reserva Federal podría dar pistas sobre el rumbo de las tasas. A esto se suma la debilidad en los datos de China y la sorpresa positiva en el PIB de Japón, factores que seguirán marcando el ánimo en Asia y en las materias primas.
