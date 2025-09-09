▶️ Audio de Mercados

Pequeñas empresas en EE.UU. muestran mayor optimismo en agosto, aunque persisten presiones salariales. La OPEP+ restaurará 1,65 Mb/d de producción desde octubre, lo que limita alzas del crudo. El bono a 10 años cae al 4 % y el mercado descuenta un recorte de tasas de la Fed la próxima semana (89 % probabilidad de -25 pb). Dato clave: IPC de EE.UU. este jueves 9:30 hrs, que definirá si el recorte es mayor. Esto da soporte a oro/plata e índices bursátiles en el corto plazo.
