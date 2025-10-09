Leer más
03:09 · 9 de octubre de 2025

Balanza comercial de Alemania

Conclusiones clave
  • Los datos de exportación e importación de Alemania son más débiles de lo esperado.
  • La demanda de productos alemanes en el extranjero y el consumo nacional siguen bajo presión.

Importaciones alemanas mensuales (desestacionalizadas): -1,3 % frente al -0,5 % esperado y el -0,1 % anterior.

Exportaciones alemanas mensuales (desestacionalizadas): -0,5 % frente al 0,2 % esperado y el -0,6 % anterior.

Balanza comercial alemana : 17.200 millones de euros frente a los 15.000 millones esperados y los 14.700 millones anteriores.

10 de octubre de 2025, 13:07

Dólar en Colombia cierra sobre los $4.080 hoy en 10 de Octubre
10 de octubre de 2025, 11:05

ÚLTIMA HORA: datos preliminares de la Universidad de Míchigan en línea con las expectativas 📌
10 de octubre de 2025, 09:35

ÚLTIMA HORA: el USDCAD cae tras el informe laboral de Canadá 📌
10 de octubre de 2025, 05:19

Informe de producción industrial en Italia 📉

