La inflación persiste con expectativas por encima de la meta del 3% hasta 2029.

El Banco Central de Brasil decide hoy sobre la tasa de interes; el mercado espera que la mantenga en 15% por quinta vez consecutiva.

El Banco Central de Brasil anuncia esta tarde su primera decisión de política monetaria del año, con el consenso del mercado anticipando que mantendrá la tasa de interes en 15%, su nivel más alto en casi dos décadas. De confirmarse, sería la quinta reunión consecutiva sin cambios mientras la economía muestra señales mixtas.

Mercado espera pausa en 15%

La mayoría de economistas encuestados por Bloomberg esperan que el directorio encabezado por Gabriel Galípolo opte por mantener los costos de endeudamiento sin cambios. Solo dos de los consultados anticipan una reducción de 25 puntos base en esta reunión.

El grueso del mercado apuesta a que la flexibilización comenzará en marzo. Esta sería la última pausa antes de iniciar un ciclo de recortes, según las expectativas predominantes.

Las autoridades monetarias acumularon siete alzas consecutivas en un ciclo que totalizó 450 puntos base antes de señalar en junio pasado que harían una pausa para evaluar el impacto sobre la inflación. En diciembre, Galípolo indicó que las decisiones dependerían de los datos y que "todas las opciones estaban sobre la mesa" para enero.

El par USDBRL cotiza esta mañana en torno a 5.18 con escasa variación, reflejando que el mercado ya descuenta una decisión sin sorpresas.

Inflación persistente y actividad resiliente

En materia de inflación, si bien el índice de precios al consumidor se mantuvo dentro del rango de tolerancia durante 2025, el sector servicios permanece resiliente. Las expectativas inflacionarias se ubican por encima de la meta del 3% hasta 2029, lo que limita el margen para recortar tasas agresivamente.

Por el lado de la actividad económica, el indicador de PIB del banco central creció 0,68% en noviembre, superando todas las proyecciones de una encuesta de Bloomberg, cuya mediana era de 0,4%. Entre los factores que impulsan el crecimiento destacan los aumentos reales del salario mínimo y una reforma tributaria que amplía el número de trabajadores exentos del impuesto sobre la renta.

Dado este panorama, no se ha observado una mejora significativa en las perspectivas que justifique un cambio de tasa. La convergencia de la inflación hacia la meta sigue siendo lenta.

Silencio inusual del banco central

La decisión llega tras un período atípicamente prolongado sin comentarios públicos de los miembros del directorio, lo que ha dificultado a los inversionistas evaluar cómo interpreta la institución el entorno económico.

Este silencio se produjo tras la liquidación de Banco Master SA en noviembre, una medida que generó escrutinio por parte de la Corte Suprema y alejó a las autoridades monetarias de la atención pública.

Solo siete miembros emitirán votos en esta reunión, dado que los mandatos de Diogo Guillén y Renato Gomes finalizaron el 31 de diciembre

La decisión del Copom se publicará después de las 18:30 hora de Brasilia, apenas horas después de que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncie la suspensión de su propio ciclo de flexibilización monetaria.

Los factores a vigilar en el comunicado incluyen el lenguaje sobre la trayectoria futura de la inflación, cualquier señal sobre el timing del primer recorte y la evaluación del directorio sobre el balance de riesgos entre crecimiento e inflación.

