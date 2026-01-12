Bancos de EE. UU. inician la temporada de resultados: ¿qué podemos esperar? 📊

Temporada de resultados bancarios en EE. UU.

La temporada de resultados financieros en Estados Unidos apenas comienza, con los primeros reportes de los mayores bancos del país. Tras un 2025 extraordinariamente fuerte (cuando el sector bancario alcanzó niveles casi históricos de beneficios e ingresos) el mercado entra en esta fase con expectativas elevadas y una atención extrema al detalle. El año pasado demostró que los bancos pueden combinar varios vientos de cola al mismo tiempo. La fortaleza del investment banking y los servicios de asesoría impulsaron los ingresos por comisiones, mientras que el aumento de fusiones y adquisiciones y los altos volúmenes de trading sostuvieron el crecimiento. El ingreso neto por intereses (NII) (la diferencia entre los intereses cobrados por préstamos y el costo de los depósitos) se mantuvo estable, aportando una base sólida al desempeño operativo.

Tras subidas bursátiles de entre 30% y 50% en 2025, los inversionistas llegan a esta temporada con una vara muy alta. La base de comparación es exigente: cualquier decepción podría provocar correcciones bruscas, mientras que superar expectativas requerirá no solo buenos números, sino también una guía positiva y creíble por parte de la administración. El consenso espera un crecimiento del EPS cercano al 8% interanual y un margen neto de interés (NIM) de 2,40%. Además, los resultados de JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley ofrecerán señales tempranas sobre la salud del consumidor estadounidense.

Tendencias actuales del sector

La primera gran tendencia sigue siendo el crecimiento en investment banking y trading. Los bancos más expuestos a grandes operaciones de M&A se benefician de mayores comisiones, aumentando el peso de estos segmentos en los ingresos totales.

El segundo factor clave continúa siendo el NII, impulsado en 2025 por una cartera de préstamos en expansión y condiciones de mercado favorables.

El tercer pilar es la calidad del crédito. Pese al aumento de la deuda de hogares y empresas, los bancos han mantenido bajos los niveles de préstamos en mora y ratios de capital sólidos, lo que les permite invertir con mayor seguridad en áreas estratégicas.

Sentimiento de mercado

El tono del mercado es positivo, pero cauteloso. Acciones de grandes bancos como JPMorgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo se acercan a máximos históricos tras fuertes subidas recientes. En este contexto, incluso pequeñas desviaciones frente a las expectativas pueden desencadenar correcciones.

Consenso para el sector bancario

Los analistas esperan que la mayoría de los grandes bancos reporten crecimiento interanual tanto en ingresos como en EPS en el 4T de 2025. Los motores: NII más alto, mayor actividad en investment banking y mantenimiento de una cartera de crédito de calidad. Dada la base comparativa exigente, sorprender al alza requerirá eficiencia operativa y mensajes claros sobre el futuro.

¿Qué puede mostrar cada banco?

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase es considerado el referente del sector bancario. El consenso de mercado espera un BPA de alrededor de US$4,91 y unos ingresos de US$46,17 mil millones. El banco tiene una posición sólida tanto en banca de inversión como en banca de consumo, lo que hace que sus resultados sean observados de cerca. El crecimiento está respaldado por un ingreso neto por intereses estable y la actividad en operaciones de trading y fusiones y adquisiciones. La eficiencia operativa y el control de costos demuestran la capacidad de JPMorgan para mantener una alta rentabilidad incluso en medio de la volatilidad del mercado. La orientación de la gerencia sobre futuros planes de préstamos y estrategia de inversión será clave para las reacciones del mercado.

Bank of America

Bank of America está entre los mayores beneficiarios del crecimiento del NII en 2025. El consenso estima un BPA de US$0,96 con ingresos de US$27,55 mil millones. El banco continúa enfocándose en la banca corporativa y comercial, con un mayor volumen de transacciones que impulsa el crecimiento de ingresos. Las mejoras en eficiencia operativa, incluidas reducciones de costos administrativos y digitalización, aumentan la probabilidad de superar las previsiones. Los inversionistas también vigilarán la calidad de la cartera de préstamos, crítica ante posibles alzas de tasas de interés o volatilidad económica.

Citigroup

Citigroup sigue en proceso de transformación, y el próximo trimestre será una gran prueba para su estrategia. El consenso espera un BPA de alrededor de US$1,78 y unos ingresos de US$20,55 mil millones. El crecimiento estará respaldado por la expansión en banca de inversión y asesoría corporativa, fuentes de ingresos cada vez más importantes. Mantener márgenes altos en segmentos estratégicos y equilibrar ingresos estables con inversiones en tecnología y nuevos productos será observado de cerca por los inversionistas.

Wells Fargo

Wells Fargo proyecta un BPA de US$1,66 con ingresos de US$21,6 mil millones. Tras un período de reconstrucción y mejoras operativas, el banco se centra en un crecimiento estable proveniente de comisiones por transacciones y servicios al consumidor. Mantener una cartera de préstamos de alta calidad es crucial, ya que incluso un ligero aumento en el riesgo crediticio podría afectar los resultados. Los inversionistas también observarán los esfuerzos de digitalización y las mejoras en la experiencia del cliente, que podrían aumentar los ingresos a mediano plazo.

Goldman Sachs

Goldman Sachs podría mantener un BPA cercano al nivel del año pasado, con un consenso de US$11,62 y unos ingresos de US$14,5 mil millones. Aunque se beneficia de una base de comparación elevada, su sólida posición en banca de inversión y gestión patrimonial ofrece oportunidades de crecimiento adicional en comisiones y tarifas. El desempeño en trading, el impacto de las transacciones de M&A y la orientación de la gerencia sobre estrategia de inversión y dividendos influirán en la percepción de los inversionistas.

Morgan Stanley

Morgan Stanley espera un aumento del BPA de alrededor del 8% interanual hasta US$2,41, con ingresos de US$17,72 mil millones. Los ingresos estables de gestión patrimonial y un sólido segmento de inversión respaldan resultados consistentes. Además, los servicios digitales y la expansión en gestión de activos podrían impulsar los ingresos por comisiones. La eficiencia operativa, el control de costos y una cartera de préstamos estable aumentan la probabilidad de cumplir o superar las expectativas de los inversionistas.

