Banxico recorta la tasa a 7% y mantiene tono prudente

El tipo de cambio reaccionó con movimientos acotados: el mensaje fue moderadamente dovish, pero la votación dividida y el entorno externo limitaron una reacción direccional.

La inflación subyacente sigue elevada ( 4,43% ), lo que mantiene el balance de riesgos al alza y condiciona futuros ajustes a la evolución de los determinantes inflacionarios.

Banco de México recortó la tasa de referencia en 25 pb hasta 7,00% , con una señal de continuidad del ciclo, pero sin apurar la relajación monetaria.

El Banco de México decidió reducir la tasa de referencia en 25 puntos base, hasta 7,00%, con efecto a partir del 19 de diciembre, en una señal de continuidad del ciclo de relajación monetaria tras meses de restricción elevada. La decisión se apoyó en una economía que se mantiene débil hacia el cierre de 2025 y en la expectativa de que la inflación general converja a la meta de 3% durante el tercer trimestre de 2026.

No obstante, el propio banco reconoció que el balance de riesgos sigue sesgado al alza, especialmente por la persistencia de la inflación subyacente y la sensibilidad del tipo de cambio, lo que explica un tono prudente pese al recorte.

Fuente: tradingeconomics.

Diagnóstico inflacionario: el foco sigue en la subyacente

En su diagnóstico macro, Banxico subrayó que la inflación general subió a 3,80% y la subyacente a 4,43%, impulsada principalmente por mercancías no alimenticias y por una desaceleración más lenta de los precios de servicios.

Este matiz fue clave para la comunicación: aunque las expectativas de inflación de corto plazo mejoraron marginalmente, las de mayor horizonte siguen por encima del objetivo. Esa combinación refuerza la idea de que el banco mantiene cautela y que los ajustes futuros dependerán de la evolución de todos los determinantes inflacionarios, evitando comprometer una trayectoria rígida de recortes.

Reacción del mercado cambiario: dovish moderado, sin señal fuerte

El mercado cambiario leyó el recorte como moderadamente dovish, pero sin una señal de relajación acelerada. En ese contexto, el USDMXN mostró movimientos acotados, con el peso evitando una reacción direccional fuerte.

La cautela se explica por varios factores. Por un lado, Banxico destacó riesgos externos relevantes, como tensiones comerciales y conflictos geopolíticos. Por otro, el entorno global mantiene tasas estadounidenses elevadas, lo que limita el atractivo relativo del carry en moneda local, aun con una tasa real todavía positiva en México.

Votación dividida: señal de incomodidad con la inflación

Además, la votación dividida —con Jonathan Heath inclinándose por mantener la tasa en 7,25%— reforzó la percepción de que el banco central no tiene prisa por profundizar los recortes. Para los inversionistas, esto reduce el riesgo de un ajuste abrupto en diferenciales de tasas, pero también deja claro que el espacio para una apreciación sostenida del peso dependerá menos de la política monetaria local y más de factores externos y de la percepción de riesgo global.

Análisis técnico USDMXN (M30): sesgo levemente alcista

Desde el análisis técnico en M30, el USDMXN continúa respetando una estructura de recuperación gradual tras haber defendido el soporte clave en 17,93. El precio se mantiene por encima de las medias móviles cortas y consolida bajo la resistencia inmediata en 18,05–18,16, zona que ha contenido avances recientes.

Mientras el par se sostenga por encima de 17,93–17,87, el sesgo sigue siendo levemente alcista, con intentos de extensión hacia 18,16. Una ruptura clara por debajo de 17,93 reabriría el escenario de corrección hacia la base del canal descendente observado en sesiones previas.

Fuente: xStation5.

___________

