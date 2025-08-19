Bessent comenzará a entrevistar a los candidatos a la presidencia de la Reserva Federal en septiembre 🔍

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció en CNBC que las entrevistas para elegir al próximo presidente de la Reserva Federal comenzarán poco después del Día del Trabajo, en un proceso en el que la Casa Blanca busca reducir una concurrida lista de 11 candidatos.

La lista incluye actuales y antiguos funcionarios de la Fed (como Bowman, Waller, Lindsey y Warsh), economistas (como Hasset y Sumerlin) y estrategas de Wall Street (Rieder y Zevos).

Bessent calificó al grupo como “increíble” y señaló que el objetivo del proceso es presentar una lista reducida al Presidente, pese a que el mandato del actual presidente, Jerome Powell, no concluye hasta mayo de 2026. La administración ha subrayado la necesidad de recortes en los tipos de interés para apoyar el mercado inmobiliario estadounidense, que sigue enfrentándose a una débil demanda y una limitada actividad constructora. Bessent sugirió que una política monetaria más laxa podría estimular la construcción de viviendas, contribuyendo a contener la inflación en el medio plazo.

Los mercados están atentos a la próxima reunión de política monetaria de la Fed, programada para los días 16 y 17 de septiembre, en la que se espera ampliamente un recorte de un cuarto de punto. Powell también pronunciará un discurso en el simposio anual de Jackson Hole de la Fed este viernes, que podría ofrecer pistas sobre la decisión del banco central en septiembre.

El índice dólar (US Dollar Index – DXY) ha estado operando de manera progresivamente más estable, moderando su tendencia bajista tras el reciente repunte. Actualmente, el precio fluctúa entre 97,7 y 98,1, con una volatilidad reducida en la jornada de hoy como consecuencia de las últimas tensiones geopolíticas.

Fuente: xStation5