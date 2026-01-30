Bitcoin cae a mínimos de dos meses ante el éxodo de los ETFs y la nominación de Kevin Warsh

En M30, el sesgo sigue débil: bajo SMA 50 y SMA 200 , con RSI ~43 ; resistencia en 83.080–84.532 y soportes en 80.833 y 79.403 .

Los flujos amplifican el movimiento: los ETFs spot de Bitcoin en EE. UU. acumulan salidas netas por cerca de US$5.700 millones en tres meses y se reportan más de US$1.500 millones en liquidaciones alcistas en 24 horas.

El bitcoin cae -2,1% en la sesión y se mantiene cerca de mínimos de dos meses, en una jornada donde el mercado cripto volvió a operar con tono defensivo. El retroceso se da tras la nominación de Kevin Warsh por parte de la administración Trump para liderar la Reserva Federal, un evento que, lejos de impulsar el apetito por riesgo, terminó reafirmando la idea de un escenario de política monetaria menos complaciente que el que algunos participantes habían llegado a descontar.

Aunque Warsh es visto como alguien ampliamente favorable a los activos digitales, el mercado lo percibe como un perfil más hawkish y, por ende, menos propenso a entregar un 'put' inmediato para los activos de mayor volatilidad, en un contexto donde se mantiene el escenario de un recorte en junio y otro más adelante en el año.

Flujos

Capitalización de mercado del bitcoin en los últimos 30 días. Fuente: coin market cap.

El ajuste se ve amplificado por el canal de flujos, los ETFs spot de Bitcoin en Estados Unidos encadenan tres meses consecutivos de rescates netos y acumulan salidas por alrededor de US$5.700 millones en ese período.

A esto se suman liquidaciones forzadas que aumentan la sensibilidad a movimientos intradía. En las últimas 24 horas se reportaron más de US$1.500 millones en liquidaciones de posiciones alcistas en el universo cripto, un mecanismo que suele acelerar las caídas cuando el mercado pierde profundidad. En paralelo, el tono global también jugó en contra, el dólar repuntó desde niveles recientes y el refugio se concentró en activos tradicionales, con oro y plata capturando demanda, lo que ha reabierto dudas sobre la narrativa de Bitcoin como oro digital en episodios de incertidumbre geopolítica.

El desempeño mensual también empieza a pesar en el ánimo del mercado, el bitcoin acumula cerca de -6% en enero y se encamina a su racha más larga de caídas mensuales desde 2018. En términos de tendencia, el activo sigue lejos de sus máximos recientes, permanece más de 34% por debajo del peak de octubre, lo que mantiene la discusión centrada en si la corrección es un ajuste cíclico dentro de un bull market más amplio o, derechamente, la reanudación de una fase bajista más persistente.

Análisis técnico de corto plazo: zona 82.000–83.000 y resistencias clave

En lo técnico de corto plazo, el precio se estabiliza alrededor de la zona de 82.000–83.000, pero aún sin recuperar niveles que cambien el sesgo, en M30, bitcoin opera por debajo de sus medias móviles relevantes (SMA 50 y SMA 200) y con un RSI consistente con momentum débil.

Mientras no supere con claridad el bloque de resistencia 83.080–84.532, el mercado queda expuesto a nuevas presiones hacia 80.833 y, si ese soporte cede, hacia la zona 79.403; por arriba, una recuperación sostenida sobre 84.500 sería la primera señal de alivio técnico en un entorno que, por ahora, sigue dominado por flujos y por el pulso macro.

Fuente: xStation5.

_______________

