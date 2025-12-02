Bitcoin rebota un 8,5% desde mínimos y la acción de Strategy sube 15% desde la caída máxima

La acción de Strategy sube alrededor del 7% como reacción al rebote del mercado.

Bitcoin marca un repunte técnico del 8,5% después de caer a mínimos intradía.

Rebote técnico de Bitcoin: un salto del 8,5% que cambia el ánimo del mercado

El mercado de criptomonedas vivió un movimiento técnico decisivo después de que Bitcoin rebotara un 8,5% desde los mínimos, tal como muestra el gráfico horario que enviaste. Tras una caída agresiva que perforó soportes previos, el precio recuperó el impulso con una vela vertical alcista que borró gran parte del retroceso reciente.

En la imagen se aprecia un patrón típico de capitulación seguido por una secuencia de compras rápidas, lo que sugiere un posible short squeeze que activó cierres de posiciones cortas. El rebote llevó a Bitcoin de regreso a la zona de los 91.600 dólares, recuperando niveles clave que los operadores estaban vigilando.

La acción de Strategy responde y sube cerca del 15% en la sesión

El movimiento de Bitcoin no pasó desapercibido para los activos relacionados.

Las acciones de Strategy Inc. avanzan hoy alrededor de un 15%, contrastando con las durísimas caídas previas. El rebote ofrece un alivio temporal para los inversores que venían soportando una volatilidad brutal, impulsada por dudas sobre el modelo financiero de la compañía y la presión del mercado cripto.

Pese al avance del día, las tensiones siguen presentes: Strategy mantiene riesgos por su estructura de financiación, su exposición directa a Bitcoin y la erosión de su prima de valoración.

ETF apalancados: pérdidas superiores al 80% en el año

Mientras Bitcoin y la acción repuntan hoy, el daño acumulado en los ETF apalancados continúa siendo extremo.

Los productos MSTX, MSTU y MSTP —que duplican los movimientos diarios de las acciones de Strategy— siguen hundidos más de un 80% en 2025.

Su diseño, basado en exposición apalancada diaria, los vuelve altamente sensibles a mercados volátiles: cada oscilación negativa arrastra más valor, incluso cuando se producen rebotes puntuales.

Además, más de 15 ETF vinculados a Strategy presentan caídas de doble dígito, reflejando el deterioro del ecosistema que se construyó alrededor del comportamiento de la empresa y su apuesta por Bitcoin.

Perspectiva: alivio de corto plazo, riesgos de fondo

Aunque el repunte del día genera un impulso positivo en el sentimiento del mercado, las preocupaciones estructurales permanecen:

el mercado cripto sigue frágil,

la prima de valoración de Strategy continúa reducida,

y la empresa podría enfrentar riesgos de exclusión en índices relevantes si la volatilidad persiste.

Por ahora, el rebote ofrece aire… pero no cambia el panorama de fondo.