Bitcoin recupera los 87.000 con alivio por Micron, pero sigue condicionado por ventas estructurales

Técnicamente, el sesgo es de consolidación : para extender el alza necesita superar resistencias clave; de lo contrario, prevalece un rango amplio.

El rebote sigue condicionado por ventas estructurales de tenedores de largo plazo y una mayor oferta circulante en un mercado spot menos profundo.

Bitcoin recupera los 87.000 apoyado por un mejor apetito por riesgo global tras los sólidos resultados de Micron y el impulso al sector IA.

Bitcoin vuelve a estabilizarse por encima de 87.000, en un rebote que encuentra respaldo principalmente en el mejor tono del apetito por riesgo global. El catalizador vino desde la renta variable: los resultados de Micron superaron ampliamente las expectativas y reactivaron el optimismo en torno a la demanda vinculada a inteligencia artificial, impulsando a los futuros tecnológicos y conteniendo la aversión al riesgo.

En este contexto, BTC —que mantiene una correlación elevada con el complejo tech/IA— logró frenar la volatilidad extrema vista en jornadas previas y recuperar tracción de corto plazo. El movimiento no responde a un cambio estructural en el ecosistema cripto, sino a un alivio externo que permitió estabilizar precios y reducir la presión vendedora inmediata.

El factor de fondo que limita el avance: presión estructural de oferta

Fuente: xStation5.

Sin embargo, el movimiento alcista convive con un factor de fondo que sigue limitando avances más sostenidos, la presión estructural de oferta. Tras marcar máximos históricos sobre 126.000, Bitcoin llegó a corregir cerca de 30%, en gran parte por la realización de utilidades de tenedores de largo plazo.

Datos on-chain muestran que una porción relevante de BTC que permanecía inmóvil por años volvió a circular, incrementando la oferta disponible justo en un entorno donde la profundidad del mercado spot es más reducida que a comienzos de año. Este cambio en la distribución de la oferta explica por qué los rebotes tienden a ser más frágiles y dependientes de catalizadores externos.

Cambio en la dinámica: ETF menos activos y derivados contenidos

Este fenómeno ha modificado la dinámica del mercado. Durante buena parte de 2024 y comienzos de 2025, la demanda proveniente de ETF spot y actores institucionales absorbió sin dificultad esa oferta. Hoy, en cambio, los flujos hacia ETF se han debilitado y el interés por derivados sigue contenido tras la fuerte limpieza de posiciones apalancadas de octubre.

El resultado es un mercado más frágil, donde las ventas se transmiten de forma gradual —un “goteo vendedor”— y hacen más costoso construir un rebote direccional sin un catalizador macro o financiero claro. En este entorno, incluso noticias positivas tienden a generar subidas tácticas más que cambios de tendencia.

Desempeño relativo: bitcoin pierde atractivo frente al oro

A esto se suma un desempeño relativo menos favorable frente a otros activos refugio. Según CoinDesk, la relación bitcoin/oro ha caído a niveles no vistos desde inicios de 2024, lo que sugiere que, en el actual entorno de incertidumbre fiscal y debate sobre recortes de tasas en EE. UU., los flujos defensivos siguen prefiriendo al metal antes que a los criptoactivos.

En ese sentido, aunque BTC pueda reaccionar positivamente a impulsos de riesgo —como los resultados de Micron o un IPC benigno en EE. UU.—, el sesgo de fondo sigue siendo el de un equilibrio inestable entre rebotes tácticos y una oferta que aún busca salida.

Análisis técnico Bitcoin (M30)

Desde el análisis técnico en gráfico M30, Bitcoin intenta validar un tramo alcista de corto plazo. El precio se sostiene sobre la zona de 87.600–87.900, apoyado en una secuencia de mínimos crecientes, mientras la SMA50 (~86.646) actúa como soporte dinámico.

No obstante, la SMA200 (~87.370) sigue funcionando como resistencia clave de tendencia mayor, limitando la continuidad del rebote.

Resistencias: 87.867 , luego 89.394 y 89.813 , zonas donde previamente apareció oferta.

Soportes: 86.118 y 85.158.

Con un RSI cercano a 67, el momentum es positivo pero exigente: para confirmar continuidad, el precio necesita consolidar sobre resistencias con cierres firmes. De lo contrario, el escenario base sigue siendo de consolidación dentro del rango 86.000–89.000, consistente con un mercado condicionado por ventas estructurales y una demanda intermitente.

Fuente: xStation5.

____________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí