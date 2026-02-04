Bitcoin toca nuevos mínimos de 15 meses en US$72.877

El mercado cripto perdió US$467.600 millones en una semana; las liquidaciones totales superan US$6.670 millones desde el 29 de enero.

El mercado de criptomonedas ha perdido US$467.600 millones en valor desde el 29 de enero, según datos de CoinGecko, en medio de una ola de ventas que llevó a Bitcoin a su nivel más bajo desde antes de la victoria electoral de Donald Trump en noviembre de 2024. La criptomoneda líder tocó US$72.877 el martes antes de recuperar parcialmente hacia US$75.900.

Bitcoin borra ganancias post-electorales

La criptomoneda líder cayó el martes hasta un mínimo de 15 meses en US$72.877, para luego recuperar parcialmente y cotizar en torno a US$75.900.

Pese a contar con una Casa Blanca favorable a las criptomonedas y una creciente adopción institucional, Bitcoin acumula un desplome de aproximadamente 42% desde su máximo histórico de octubre. La caída se produce después de una devastadora serie de liquidaciones el 10 de octubre que eliminaron US$19.000 millones en inversiones apalancadas, de la cual el mercado aún no se ha recuperado.

En las últimas 24 horas, se han liquidado más de US$700 millones en posiciones alcistas y bajistas en el mercado de futuros perpetuos, lo que eleva las pérdidas totales a más de US$6.670 millones desde el 29 de enero, según datos de CoinGlass. De ese total, US$526 millones correspondieron a posiciones alcistas en las últimas 24 horas.

Mapa de Calor Liquidaciones del mercado cripto (últimas 24 horas)

CoinGlass. (En verde las liquidaciones en posiciones alcistas y en rojo las liquidaciones de posiciones bajistas).

Tensiones con Irán golpean activos de riesgo



Las pérdidas se intensificaron tras conocerse que la Armada de Estados Unidos derribó un dron iraní que se aproximaba a un portaaviones estadounidense en el Mar Arábigo, según informó el Comando Central. El incidente elevó las tensiones entre Washington y Teherán, impulsando los precios del petróleo pero golpeando a los mercados de renta variable y arrastrando a Bitcoin junto con otros activos de riesgo.

La caída genera dudas sobre el funcionamiento de Bitcoin como "oro digital", ya que no ha actuado como refugio seguro durante este período de mayor incertidumbre geopolítica. El inversor Michael Burry, famoso por ser uno de los primeros en predecir y apostar contra la burbuja inmobiliaria subprime de 2008, advirtió esta semana que Bitcoin "ha quedado expuesto como un activo puramente especulativo", sin consolidarse como una cobertura similar a la de los metales preciosos.

Volatilidad dispara alertas

El índice de volatilidad implícita de Bitcoin subió 11,77% el martes, alcanzando un máximo en torno a 56,3 antes de retroceder a 51,27 en la mañana del miércoles. Este indicador no mide cuánto se ha movido el precio en el pasado, sino cuánto espera el mercado que se mueva en el futuro. Un nivel elevado indica que los operadores anticipan movimientos explosivos y están dispuestos a pagar más por opciones para protegerse o especular.

El análisis del interés abierto por precio de ejercicio en Deribit revela una fuerte concentración de puts (opciones de venta) en los US$75.000, nivel que actúa como la primera "muralla defensiva" de los operadores. La masiva acumulación de contratos de protección sugiere que el mercado no descarta correcciones adicionales, situando el siguiente soporte crítico en los US$70.000.

Interés Abierto por Precio de Ejercicio de Bitcoin

Fuente: Deribit

ETFs muestran flujos volátiles

Los flujos hacia los ETF de Bitcoin spot en Estados Unidos muestran volatilidad extrema. Tras registrar entradas netas de US$562 millones el lunes, los inversionistas retiraron US$272 millones el martes, con el fondo Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) liderando las salidas con US$148,7 millones.

Persiste una divergencia notable, mientras Bitcoin spot se encuentra 42% por debajo de su máximo histórico, los ETF gestionan alrededor de 1,3 millones de BTC, solo un 5% por debajo de su pico de 1,37 millones de unidades.

El costo base promedio de los ETF se sitúa en aproximadamente US$84.099, muy por encima del precio spot actual. Esta situación representa una prueba crítica para la convicción de los compradores institucionales. Si ceden ante las pérdidas no realizadas, los reembolsos podrían intensificar la presión bajista. Por el contrario, si mantienen posiciones y el precio recupera el nivel de US$84.000, la narrativa de acumulación institucional se fortalecería.

Costo base promedio de los depósitos de ETF de Bitcoin al contado de EE.UU

Fuente: Glassnode

Fin del cierre gubernamental y niveles técnicos

La aprobación por parte de la Cámara de Representantes de un paquete de financiación para poner fin al cierre parcial del gobierno de EE.UU. (con una votación de 217 a 214) frenó temporalmente el desplome de los precios el martes. El gobierno reabrirá tan pronto como el presidente Trump firme los proyectos de ley.

Los niveles técnicos clave a monitorear son el soporte en US$75.000 (donde se concentran los puts) y los US$70.000 como siguiente barrera si la presión vendedora continúa. Por arriba, la recuperación del nivel de US$84.000 (costo base de ETF) sería una señal constructiva para el sentimiento del mercado.

Fuente: xStation5

