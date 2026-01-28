British Land adquiere Life Science REIT por £150M: Prima del 21% y expansión en el Triángulo Dorado

British Land ha anunciado este miércoles un acuerdo sobre la adquisición de Life Science REIT por un valor total de £150 millones. La operación, estructurada mediante un Scheme of Arrangement (procedimiento legal que permite a la sociedad llegar a un acuerdo con sus acreedores, modificando el contenido y alcance de los créditos. Para que este acuerdo sea vinculante, debe ser aprobado por al menos el 75% del valor de los créditos de los acreedores), representa una apuesta por el sector de Ciencia y Tecnología en el Reino Unido, un mercado que, a pesar de los problemas macroeconómicos en contra, mantiene fundamentos ocupacionales sólidos a largo plazo.



Valoración

La oferta de British Land se desglosa en una contraprestación mixta, ya que por cada acción de Life Science REIT, los accionistas recibirán 14,1 peniques en efectivo y 0,07 nuevas acciones de British Land. Basándose en el precio de cierre de British Land de 410,0p el 27 de enero de 2026, esto valora cada acción de LABS en 42,8p.

La valoración presenta una dualidad interesante para el inversionista:

Prima Inmediata: Un 21% por encima del precio de cierre previo (35,4p). Descuento sobre Activos: La oferta se sitúa un 26% por debajo del valor de activos netos tangibles (EPRA NTA) no auditado de la empresa al cierre de 2025.

Este descuento destaca la presión que ha sufrido LABS desde su salida a bolsa en 2021, cotizando con un descuento persistente debido a la inflación y las elevadas tasas de interés que ralentizaron el arrendamiento en el sector biotecnológico.



Activos y Rendimiento

La adquisición incorpora cinco activos estratégicos ubicados en el Triángulo Dorado (Londres, Oxford y Cambridge), donde la demanda suele superar la oferta de espacios especializados. La cartera incluye un parque tecnológico de 24 acres en Oxford y un campus de 13 acres en Cambridge. Estos activos han mostrado un crecimiento del valor de alquiler estimado (ERV) de media cifra simple en años recientes y cuentan con un rendimiento reversible neto del 8%. British Land planea capturar esta reversión y alquilar los espacios recientemente entregados para maximizar el flujo de caja.

British Land ha confirmado que la adquisición será inmediatamente acretiva para las ganancias por acción, manteniendo una posición neutral respecto al EPRA NTA por acción tras la finalización. Se esperan ahorros sustanciales mediante la integración de la cartera en la plataforma de gestión escalable de British Land. Además, un dato importante para los accionistas actuales de LABS es que serán elegibles para el dividendo final de British Land correspondiente al año fiscal que termina en marzo de 2026 (previsto para mayo y pagado en julio), sujeto a los tiempos de cierre de la transacción.



Análisis Técnico

Las acciones de Life Science REIT (LABS) han realizado un salto pronunciado del 20%, alcanzando los 42,90p y situándose ligeramente por encima del valor de la oferta de 42,8p. Este movimiento refleja una sólida confianza del mercado en que la transacción se completará sin contratiempos significativos en el horizonte proyectado de tres meses, impulsada por el respaldo del 31% del capital mediante compromisos irrevocables y la salida de Saba Capital Management LP, que cuenta con una participación del 14,3%.

El ascenso ha llevado al RSI a niveles de sobrecompra, situándose actualmente en los 83 puntos. A pesar de esta lectura, el reciente cruce de la EMA de 50 periodos refuerza que la tendencia de corto plazo mantiene su vigencia, sugiriendo que el precio podría estabilizarse en estos niveles altos mientras se formaliza la operación.

Para que se produzca un indicio real de reversión o cambio de tendencia, la acción tendría que retroceder hasta perforar el nivel de los 38,36p, zona que marcó el cruce de medias anterior el pasado 9 de enero. Mientras el activo se sostenga sobre este soporte, el mercado continuará validando el sesgo alcista derivado del anuncio corporativo, ignorando la sobreextensión del oscilador en favor de la solidez de la oferta actual.



