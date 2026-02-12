Cacao cae 2,5% y marca mínimos desde octubre de 2023

Los futuros de cacao en ICE (COCOA) alcanzan hoy sus niveles más bajos desde comienzos de octubre de 2023, presionados por una combinación de debilitamiento en la demanda y aumento de oferta en regiones clave productoras. Los datos muestran incremento de inventarios provenientes de los dos mayores exportadores: Ghana y Costa de Marfil. Las cifras de Costa de Marfil indican que, al 8 de febrero, las llegadas y envíos acumulados a puertos desde el inicio de la temporada 2025/26 (1 de octubre) han caído 4,5% interanual hasta 1,263 millones de toneladas. En conjunto, este escenario deteriora de forma material los fundamentos del cacao y, sumado a pronósticos climáticos favorables en África Occidental, ha desencadenado una liquidación amplia de posiciones largas. Los precios retroceden hacia la zona de 3.750 USD por tonelada.

COCOA (D1 interval)



Fuente: xStation5

Reporte CoT: especuladores amplían cortos y comerciales intensifican cobertura

El último informe CoT para cacao (ICE Futures U.S., al 3 de febrero de 2026) muestra un aumento claro en la actividad y una ampliación de la brecha entre participantes comerciales y capital especulativo. El interés abierto aumentó en 10.857 contratos hasta 160.254, lo que sugiere entrada de capital fresco y mayor convicción en la tendencia vigente.

Managed Money: expansión de exposición neta corta

Posiciones largas: 22.079

Posiciones cortas: 32.409

Posicionamiento neto: sesgo claramente bajista (aprox. -10.000 contratos)

En la semana, las posiciones cortas aumentaron en 2.386 contratos, superando el incremento de posiciones largas (+1.559).

Comerciales (Productor/Comerciante/Procesador/Usuario): mayor cobertura en corto

Largo: 37.291

Corto: 52.859

Posicionamiento neto: negativo (perfil típico de cobertura de producción)

En términos semanales, los cortos aumentaron en 4.628 contratos, frente a +2.285 en largos.

Interés abierto en expansión

El aumento del interés abierto indica que el cambio en posicionamiento no responde únicamente a rotación de exposiciones existentes, sino a construcción de nuevas posiciones en el mercado.

Participación sobre interés abierto

Managed Money: 13,8% del interés abierto en largos vs. 20,2% en cortos

→ Posicionamiento especulativo claramente defensivo / bajista.

Comerciales: 23,3% en largos vs. 33,0% en cortos

→ Perfil clásico de cobertura de producción en niveles de precio relativamente elevados.

Concentración de mercado

Los 8 operadores más importantes controlan aproximadamente entre el 24% y el 25% de las posiciones brutas, lo que no indica un riesgo de concentración extremo, sino que confirma una participación significativa de los grandes actores. El cacao está entrando en una fase de creciente polarización:

Los especuladores están aumentando las apuestas a la baja.

Los participantes comerciales están intensificando la cobertura en los niveles actuales.

El aumento del interés abierto, junto con el aumento de las posiciones cortas en Managed Money, sugiere que aumenta la presión para un movimiento más direccional. Si los precios se mantuvieran altos, una mayor acumulación de posiciones cortas podría aumentar el riesgo de una contracción de posiciones cortas ante cualquier shock inesperado de oferta o un catalizador fundamental alcista. En general, los datos COT refuerzan un mensaje claramente bajista en esta etapa, con un posicionamiento alineado con el deterioro de los fundamentales (perspectivas de producción de África Occidental, clima, inventarios y demanda industrial); sin embargo, el informe se publicó a principios de febrero.

Fuente: CFTC